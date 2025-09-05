Fomento intensifica la limpieza de carreteras de cara a posibles intensas lluvias en la Región

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento e Infraestructuras está realizando desde el pasado mes de julio labores preventivas de limpieza y acondicionamiento de las carreteras regionales para reforzar la seguridad vial y minimizar los riesgos de los usuarios ante posibles lluvias intensas. Los trabajos consisten en la retirada de arrastres, limpieza y desbroce de cunetas, desatasco de tubos y hormigonado en tramos necesarios, con el objetivo de mejorar la capacidad de evacuación del agua y reforzar la seguridad de la vía. Estas tareas se realizan en toda la red regional, con especial hincapié en los cruces de las carreteras regionales con cauces y ramblas.

Concretamente, se está trabajando en el cruce de la carretera RM-D4 con la Rambla de Las Moreras en Mazarrón, en las carreteras RM-F26 y RM-F29 en Torre Pacheco, en la RM-D18 en Águilas, la RM-B19 en Cieza, la RM-B32 en Calasparra por la incidencia del embalse del río Argos, o la RM-E22 en Totana. Se ha valorado en 2,7 millones de euros la inversión destinada por el Ejecutivo regional a estas actuaciones en la red autonómica de carreteras en los meses de verano.

Para complementar esta labor preventiva, desde el último episodio de lluvias intensas el Gobierno regional ha destinado más de 2,8 millones de euros para ejecutar obras de mejora del drenaje o de la estabilidad de los taludes en municipios como Blanca, Cartagena, Cehegín, Lorca, Moratalla y Campos del Río.

Además, otra de las actuaciones de mayor envergadura para proteger, mejorar y adaptar la red regional de carreteras ante episodios de lluvias intensas es el 'Plan de adaptación de carreteras frente al riesgo de inundación'. En el marco de ese plan, el consejero recordó que la variante de Torre Pacheco es una de las carreteras en las que el «Gobierno regional está acometiendo una de las mayores inversiones de los últimos años, con más de 3,8 millones de euros». También se incluyen en el citado plan otras obras como la mejora del drenaje de la autovía del Mar Menor (RM-19), con una inversión total de 1,8 millones de euros, que en breve comenzará a ejecutar la segunda fase.

«Con este programa de actuaciones queremos adelantarnos a los posibles episodios de lluvias intensas cada vez más recurrentes en el otoño y así garantizar que los sistemas de drenaje funcionen a pleno rendimiento cuando se produzcan precipitaciones, evitando en lo posible las inundaciones en la calzada que mantengan el servicio de las vías y la seguridad de los ciudadanos», expuso García Montoro, quien recordó que «estas actuaciones que se realizan todos los veranos se han intensificado este año ante la subida de las temperaturas y el aumento de las probabilidades de episodios de lluvias intensas».