«El flamenco fusión nunca va a desplazar al toque más puro» Juan Lorente, durante una actuación. / lv Juan Llorente Corbalán Ganador del Certamen de Guitarra de Córdoba JOSÉ LUIS PIÑERO Domingo, 26 mayo 2019, 10:48

Lo que iba a ser un viaje para adquirir tablas, acabó en un inesperado triunfo. El muleño Juan Llorente Corbalán se ha hecho a sus 19 años con el primer premio del II Certamen Nacional de Guitarra Flamenca de Córdoba. Fue su profesor Fran Capiscol el que le convenció para que se presentara al certamen. El joven músico apunta maneras, ya que recibió una mención especial en el último concurso 'Entre cuerdas y metales de música clásica para intérpretes' de la Región de Murcia, convocado por el Ayuntamiento de Cartagena y celebrado en El Batel.

-¿A qué edad empezó a tocar?

-Podría decir que empecé por curiosidad, para ver si la guitarra me gustaba. Comencé con 8 años en un taller que establecieron como clases extraescolares en el colegio Cristo Crucificado, donde estudiaba. Duraron poco, aunque lo suficiente para engancharme a la guitarra.

-¿Y prendió entonces en usted la llama de la afición?

-Bueno, cuando se terminó aquel taller, a los tres meses más o menos, tuve la suerte de seguir dando clases de guitarra, hasta hace unos años, con un gran amigo, gran persona y amante del flamenco. Daniel González Vázquez me ha adentrado en el mundo del flamenco y ha hecho que me encante la guitarra.

-¿Cómo completa su formación?

-Después de unos cinco años con Daniel González, ya pasé a la escuela de música, preparándome sobre todo en solfeo para acceder al conservatorio de Cartagena, en la rama de guitarra flamenca, en la que actualmente estoy cursando tercero.

-¿En quién se inspira?

-Intento mirarme en los espejos más cercanos, es decir, intento seguir consejos e indicaciones de mis profesores. Aunque claramente creo que el espejo en el que todos queremos vernos reflejados es en el del gran maestro Paco de Lucía.

-Toca para el cante más clásico, pero también el más contemporáneo. ¿Cuáles son sus gustos?

-A mí me gusta el toque y el cante clásico más que el contemporáneo; también es verdad que yo he escuchado y tocado más el flamenco puro que el contemporáneo. Por tanto, seguramente esta sea una de las razones por las que me gusta más el toque y cante más clásico.

-¿Considera que la guitarra ha abandonado el segundo plano que tenía antiguamente?

-Se utiliza sobre todo para el acompañamiento, tanto al cante como al baile, aunque creo que hay más auge de guitarristas solistas.

-¿Cree que la guitarra flamenca supera al cante en cuanto a su interés para el público?

-Depende de los gustos; a mí me gusta más la guitarra flamenca, pero claramente a otras personas les va más el cante, y, de hecho, es lo que predomina.

-¿En qué se diferencia el público nacional del extranjero?

-Diría que el nacional, al conocer y estar más familiarizado con el mundo del flamenco, quizás se interesa menos por él. Aunque también es cierto que depende de qué zonas de España estemos hablando. Sin embargo, el público extranjero al ver el flamenco como algo lejano o más nuevo, que no conocen, probablemente muestre más interés o al menos más curiosidad.

-Antes los guitarristas siempre seguían al cantaor, pero hoy en día, a menudo, parece que funciona a la inversa.

-Como norma general creo que, tanto antes como ahora, el guitarrista tiene que seguir al cantaor; es lo que yo aprendo en el conservatorio de música. Aunque sí es cierto que cuanto más se conozcan ambos, más compenetrados están a la hora de acompañarse.

-¿Piensa que el flamenco contemporáneo o fusión está desplazando al clásico?

-Gracias a que cada uno tenemos nuestros propios gustos, que a la vez son diversos y variados, hoy en día pueden coexistir paralelamente tanto el flamenco contemporáneo como el clásico. Cada uno se inclinará por tocar, cantar o escuchar aquellas representaciones que más les gusten. No tiene por qué estar reñido el gusto por estas dos formas de representar el flamenco.