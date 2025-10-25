La Fiscalía tramitó hasta 138 expedientes en 2024 por casos graves de acoso escolar en la Región de Murcia

El suicidio de Sandra Peña, una alumna de 14 años de un colegio concertado de Sevilla, ha vuelto a poner de actualidad el acoso en ... las aulas, que adquirió una nueva dimensión con la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Un caso, el de Sevilla, que recuerda al que se vivió en la Región en 2017, cuando Lucía, una adolescente de 13 años y natural de Aljucer, se quitó la vida por el presunto 'bullying' que sufrió por parte de compañeros.

Situaciones como las de Sandra y Lucía llevaron a las autoridades a extremar la prevención sobre este fenómeno del 'bullying', de forma que las comunidades autónomas se han ido dotando de protocolos específicos para atajar de raíz este tipo de conflictos, aunque no siempre se llega a tiempo. También desde el poder judicial se presta especial atención. Según se desprende de la Memoria 2024 realizada por la Fiscalía Superior de la Comunidad, ese año se abrieron 138 expedientes a menores de edad relacionados con el acoso escolar en las aulas de la Región de Murcia.

La cifra es significativa teniendo en cuenta que, si un caso de este tipo llega a la Fiscalía o a las fuerzas de seguridad, significa que reviste gravedad. Así consta en el protocolo que aplica la Consejería de Educación desde 2017. Cuando los centros sospechan de alguna incidencia de 'bullying', se designa un equipo de intervención coordinado por el jefe de estudios, el cual lleva a cabo medidas de urgencia para garantizar la seguridad del menor en caso de que sean necesarias. Asimismo, se da comunicación del conflicto a la Inspección educativa y al Servicio de Ordenación Académica de la Consejería. Un equipo de intervención realiza entrevistas a la presunta víctima y al supuesto agresor, así como a compañeros y familiares de ambos. Seguidamente, se elabora un informe que se entrega al director, el cual organiza una reunión con su directiva, al equipo de intervención y a los tutores de los alumnos implicados para, con las pruebas e informes de los que se disponen, concluir si existe acoso o no. Si hubiera evidencias de acoso, se adoptan medidas para garantizar la seguridad de la víctima y medidas correctoras por falta muy grave al alumno acosador. Asimismo, se realizan actuaciones con la víctima, agresor y grupo de clase.

BALANCE Solo en uno de cada diez asuntos estudiados por la Comunidad se constataron evidencias de maltrato

La Consejería de Educación asegura que no cuenta todavía con datos actualizados sobre los casos de acoso escolar tramitados en los dos últimos cursos académicos. Fuentes del departamento de Víctor Marín justifican que se trata de información sobre un asunto muy sensible que tiene que estar depurada y contrastada al 100%. Las últimas estadísticas son del curso 2022-2023, en el que la Consejería recibió la comunicación por parte de los centros educativos de 645 protocolos sobre posible situación de acoso escolar. En 64 casos, se concluyó que existían evidencias de 'bullying', lo que supone un 9,9% del total. El resto de expedientes iniciados, 581 (90,1%), se cerraron sin evidencias de acoso.

Fuentes de Educación afirman que en diciembre se reunirá el Observatorio para la Convivencia Escolar, donde se presentarán los datos correspondientes al curso 2023-2024, que todavía están por perfilar, según fuentes del gabinete de Víctor Marín.

Coto al ciberacoso

En cambio, de lo que sí tiene datos la Comunidad es de la reducción de las faltas muy graves por ciberacoso desde que entró en vigor, en enero de 2024, la prohibición del uso de móviles en los centros educativos, una medida en la que el Gobierno de la Región fue pionero en España.

En concreto, fuentes de la Consejería de Educación y Formación Profesional señalan que se ha detectado un descenso del 31% de las faltas muy graves, como son las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los estudiantes, pasando de 58 en 2023 a 40 el pasado año 2024.

MEMORIA El Ministerio Público alerta de la moda de grabar las vejaciones y compartirlas en redes

En cuanto a los casos registrados de ciberacoso, como consecuencia del uso de medios tecnológicos y de las redes sociales, se ha reducido un 27,42% el número de expedientes abiertos pasando de 62 en 2023 a 45 el pasado año. De esos casos, en 2023, 11 presentaron evidencias de acoso al detectarse daños reiterados y sostenidos en el tiempo hacia los alumnos que los padecieron, mientras que el pasado año fueron 3 casos, reduciéndose un 72,72% los procesos con evidencias de acoso.

Respecto al ciberacoso, la Fiscalía señala en su Memoria que «se observa que el acoso a través de las redes aumenta como mecanismo de acción y es habitual que los menores graben las agresiones o vejaciones para compartirlas en canales como WhatsApp».

Coordinadores sin horas para ejercer

Los principales sindicatos del ámbito de la Educación en la Región (Anpe, CC OO y Sidi) coinciden en una cosa respecto al problema del acoso escolar: es necesario reforzar la figura de los coordinadores de bienestar y protección del alumnado, creada al amparo de la Lomloe.

Clemente Hernández, de Anpe, señala que esta figura «no se está implantando como nosotros quisiéramos», principalmente porque, aunque los colegios e institutos nombran a sus respectivos coordinadores, «estos son docentes que apenas tienen horas libres para dedicarlas a la atención directa a los alumnos». Hernández señala que se ha avanzado mucho en los últimos años en la prevención del acoso escolar, sobre todo tras prohibirse los móviles en los centros. No obstante, recuerda que los docentes llegan hasta donde pueden llegar, «pues el acoso se produce en las aulas, pero también cuando los alumnos salen de ellas».

También Nuria Sánchez, responsable de Igualdad en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, ve necesario establecer «un cupo completo, aunque sea dividido entre dos personas», para los responsables de bienestar y protección de los centros. Es una reivindicación que CC OO está realizando en todo el país. «Hay que adoptar más medidas, además de reducir el uso de los dispositivos digitales. ¿Qué pasa cuando luego cogen el móvil?», se pregunta.

Por parte de Sidi, Luis Prieto declara a LA VERDAD que las situaciones de conflicto han disminuido mucho con la prohibición de los móviles y que, si a los coordinadores de bienestar no les dan horas lectivas, «son una figura más simbólica que práctica».