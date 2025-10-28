La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Cerdá, Manuel Alfonso Guerrero, Joaquín Bascuñana, José María Ródenas y María Antonieta Fernández, en el banquillo de la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago'. Javier Carrión/ Agm

El retraso judicial libra de un posible ingreso en prisión a los acusados de ‘Novo Carthago’

El fiscal rebaja su petición de pena para los procesados a un máximo de un año y tres meses de prisión debido a la demora de la causa, que llegó a estrados casi veinte años después

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:31

Comenta

Una vez más el retraso de la Administración de Justicia acaba echando por tierra una ardua investigación. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, dejó constancia ... este martes de su frustración en su informe final del 'caso Novo Carthago', uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. El representante del Ministerio Público reconoció el importante retraso acumulado por este procedimiento que indaga un presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor. El caso, que ha sentado en el banquillo a varios de los consejeros que conformaron en su día el núcleo duro de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, llegó a estrados casi veinte años después.

