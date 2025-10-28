El retraso judicial libra de un posible ingreso en prisión a los acusados de ‘Novo Carthago’

Una vez más el retraso de la Administración de Justicia acaba echando por tierra una ardua investigación. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, dejó constancia ... este martes de su frustración en su informe final del 'caso Novo Carthago', uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. El representante del Ministerio Público reconoció el importante retraso acumulado por este procedimiento que indaga un presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor. El caso, que ha sentado en el banquillo a varios de los consejeros que conformaron en su día el núcleo duro de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, llegó a estrados casi veinte años después.

La tardanza a la hora de enjuiciar estos hechos llevó este martes al fiscal a rebajar aún más la petición de pena que había dirigido contra los siete procesados, entre los que se encuentran Antonio Cerdá, titular de Agricultura y Agua en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015-. Lozano reconoció que ninguno de los procesados, en caso de condena, acabará pisando la cárcel y que la posible inhabilitación que encaran algunos de ellos llegaría en un momento en el que ya se encuentran jubilados.

El fiscal entiende -en una decisión a la que se ha adherido también el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación popular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse)- que la atenuante de dilaciones indebidas que debe aplicarse a los acusados debe rebajar la posible pena que enfrentan en dos grados y no en uno, como inicialmente solicitaban. De esta manera, Cerdá, que afrontaba tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, encara ahora un máximo de un año de prisión y nueve meses de inhabilitación. Las acusaciones han pasado de pedir penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público a Bascuñana por presunta prevaricación a una pena de tres años de inhabilitación.

'Novo Carthago' sienta además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional que también han visto aligerada la espada de Damocles que pesaba sobre ella: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden ahora un año de cárcel y tres meses de cárcel -frente a la pena de tres años y ocho meses de prisión que encaraba-; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación de tres años y que podrían privarlos de su condición de funcionarios.