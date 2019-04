Firman un convenio con «la mejor escuela de negocios de Asia», según el 'Financial Times' Viernes, 12 abril 2019, 09:09

La UMU recibió el miércoles 10 de abril la visita de Ms. Zhang Yi (Vicky), de la oficina internacional de Antai College of Economics and Management de Shanghai Jiao Tong University, que se prolongará hasta hoy viernes. El motivo de la visita es la firma del convenio de colaboración entre la UMU y la Shanghai Jiao Tong University para impulsar la movilidad de estudiantes y profesores con Antai College of Economics and Management (ACEM). La rúbrica de este acuerdo tuvo lugar ayer en la Facultad de Economía y Empresa, y contó con la presencia de José Luján, rector de la UMU, Samuel Baixauli, decano de la Facultad de Economía y Empresa; y Ms. Vicky Zhang.

Shanghái Jiao Tong University se encuentra entre las mejores universidades del mundo en los diferentes ránquines, por encima de cualquier universidad española. ACEM también se sitúa en el primer puesto de las escuelas de negocio de la zona Asia y Pacífico según el 'Financial Times'.

Este convenio se pondrá en funcionamiento en septiembre mediante la movilidad de dos estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que finalizarán sus estudios de grado en ACEM, realizando el curso completo 2019-2020. Los estudiantes seleccionados recibirán una beca de la Cátedra de Excelencia Empresarial Grupo Fuertes.

Esta visita supone la consolidación de la colaboración entre ambas instituciones, que tuvo un primer contacto en octubre y noviembre de 2018 con la visita del rector de la UMU y parte de su equipo rectoral a diversas universidades de China.