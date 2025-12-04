Una finca agrícola en el entorno del Carmolí, primer paso del cinturón verde del Mar Menor Este proyecto es uno «de los más ambiciosos» del marco de actuaciones para recuperar la laguna del Ministerio

El Cinturón Verde del Mar Menor, proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, va a arrancar con el Área de Restauración de Ecosistemas en el Entorno del Carmolí (Los Urrutias, Cartagena), una intervención dotada con más de 1,4 millones de euros de presupuesto. La zona, cuya superficie alcanza las 28 hectáreas, se sitúa en una antigua finca agrícola del entorno del Cabezo del Carmolí, adquirida por el Miteco, y que albergaba diferentes espacios dedicados a la actividad agraria.

Este jueves visitaron la zona que será renaturalizada el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, Francisca Baraza, y la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.

Lucas destacó «la magnitud de las intervenciones del Miteco para restaurar al Mar Menor», llevando a cabo «precisamente aquí, en la Región de Murcia, las medidas más ambiciosas que se hayan puesto en marcha en cuanto a la restauración de ecosistemas en todo el Estado». «Han sido premiadas por la ONU como emblemas de este tipo de políticas a nivel mundial», insistió.

Además, el delegado del Gobierno defendió que «en apenas un mes cinco de los proyectos más trascendentes del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor« han dado »pasos decisivos en su ejecución«. Por su parte, Baraza subrayó «el elevado ritmo de ejecución» del plan que, con 675,05 millones de euros de dotación total, es una «poderosa herramienta cuyos beneficios pronto podremos comprobar y que ya ha adquirido una dinámica que es irreversible».

Del mismo modo, María Jesús Rodríguez de Sancho apuntó que estas actuaciones «responden a la filosofía de intervención sobre el territorio del Ministerio, con proyectos que proponen soluciones basadas en la naturaleza, siguiendo las enseñanzas de la ciencia y actuando sobre el origen de los problemas que afectan negativamente al Mar Menor», en especial, señala, «la contaminación de las masas de agua a causa de las actividades humanas».

Con un plazo de ejecución de siete meses, este proyecto pertenece a la Línea 2.1 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, y consiste en la creación de un Cinturón Verde perimetral a la laguna, con dos humedales seminaturales, cuatro filtros verdes y áreas de renaturalización, cuyo objetivo es destinar más de 500 hectáreas para retener los contaminantes procedentes de la cuenca vertiente (hasta 918 toneladas de nitraros anuales), así como recuperar la conectividad ecológica y el paisaje.

Entre sus objetivos están la recuperación del paisaje y usos tradicionales del Campo de Cartagena, mejorar las prácticas de conservación de suelos, aumentar la biodiversidad característica de la zona, mejorar el comportamiento del territorio ante episodios de inundación y crear un conector ecológico entre zonas de la red de espacios protegidos.