La bandera de Venezuela ondea también en Murcia para saludar a Guaidó 01:25 Carmen Casado, María José Herráiz, Edumir Nieves y María Silvia Urriola comentan los últimos acontecimientos en Venezuela, ayer. / n. garcía Cuatro venezolanas residentes en la Región relatan la «ilusión» y la «esperanza» que genera Juan Guaidó, aunque también sienten «miedo» por las represalias que pueda tomar Maduro DANIEL VIDAL Viernes, 25 enero 2019, 02:00

Sienten una mezcla de «ilusión» y «esperanza» por el horizonte que se abre en Venezuela gracias al «legítimo» movimiento de ficha del presidente de la Asamblea Nacional de aquel país, Juan Guaidó. Pero no pueden dejar de expresar cierto «miedo» y grandes dosis de preocupación por las «represalias» que pueda tomar el Gobierno de Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas venezolanas contra la población, como ha sucedido en otras ocasiones. «He oído que ya van más de 70 muertos», se lamenta María Silvia Urriola, residente venezolana en la Región desde hace más de 15 años, y que comparte café y noticias de última hora con Edumir Nieves, María José Herráiz y Carmen Casado.

Ellas son solo algunas de los más de mil residentes venezolanos en la Región, una de las poblaciones extranjeras que más ha crecido en la Comunidad en los últimos años. De hecho, el número de venezolanos empadronados en la Región aumentó solo en 2017 alrededor de un 30%. Y uno de cada cinco tiene la condición de refugiado. María Silvia, Edumir, María José y Carmen son oriundas de un país que no ha dejado de sangrar en los últimos años. Todas salvo Carmen, gallega de 87 años, que decidió emigrar a Venezuela con poco más de 20. Carmen siempre soñó con regresar a España, a donde nació. «Pero no obligada... por esta gente», protesta. Al mismo tiempo que se muerde la lengua, se le vuelven a llenar los ojos de lágrimas. Después de 64 años en Venezuela, donde ha tenido hijos y nietos y una vida «feliz», Carmen Casado ha vuelto a España hace solo cinco meses «empujada por la inseguridad, por la delincuencia, por no haber comida», por la situación general de un país donde «la gente muere por no tener acceso a medicamentos». Su hija María José tampoco vino por gusto hace 10 años. «Ningún venezolano tenemos ganas de dejar nuestra tierra cuando decidimos salir. Son las circunstancias del país las que nos obligan. Mi madre está con depresión. Lleva aquí cinco meses y todos los días se acuerda de Venezuela. Cuando quiere referirse a Madrid, por ejemplo, siempre dice Caracas», relata María José, que tampoco puede reprimir las lágrimas cuando recuerda los momentos más duros vividos allá. Cuando le atracaron dos veces «a punta de pistola» en su cibercafé y salió viva de milagro. O cuando algún amigo murió directamente acribillado a balazos en alguna manifestación. «A mi primo le atracaron en su taller y, como se resistió, le dispararon en la cabeza. No hay un solo venezolano que no haya sido víctima de la delincuencia», relata con crudeza Edumir, funcionaria municipal en Venezuela que decidió montar la cafetería en Murcia junto a María José hace ya más de tres años. Ninguna de ellas se separa un solo minuto del móvil. Aún hay mucha familia en Venezuela por la que seguir preocupándose. «Mi madre y mi hermana salieron en la manifestación del miércoles. Estaba muerta de miedo por lo que les pudiera pasar, y sin poder hacer nada por ellas desde aquí. Se lo puse en un mensaje: 'Estoy orgullosa de ustedes'».

«Destrozo social»

El sentimiento es común en todas estas venezolanas entrevistadas por 'La Verdad'. Pese a situaciones límite que se plasman en el desabastecimiento, por ejemplo, y hasta la falta de elementos básicos como «el papel higiénico», lo que más dolor provoca es «la división de la sociedad, el destrozo social que se ha cometido», según María José Herráiz. «La sociedad está dividida; hay familias completamente separadas por el enfrentamiento que ha provocado el chavismo». Aprovecha para hacer una petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Que reconozca ya a Juan Guaidó». Según María José Herráiz, «estábamos metidos en un túnel sin salida y ahora vemos una lucecita al final de ese túnel».

En la misma línea se expresó ayer también Verónica Barcenilla, presidenta de la Asociación Venezolana de la Región (Avemur): «Nos encontrarnos en el momento final de esta pesadilla y ahora mismo solo pedimos el apoyo de todos los gobiernos del mundo para que este proceso se termine de desarrollar conforme a la voluntad de la mayoría de los venezolanos».