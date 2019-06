«Al final, los 800 euros eran la mitad» Pese al cambio de normativa, las empresas de reparto a domicilio no han regulado a parte de sus autónomos. «Para sacar un sueldo digno hay que trabajar todo el día y todos los días; no hay festivos ni vacaciones», dice un exempleado de Glovo en Cartagena CÉSAR GARCÍA GRANERO Lunes, 3 junio 2019, 08:17

«Nos citaron en el hotel Alfonso XIII (Cartagena). Había bastante gente, aunque yo creo que muchos eran de la propia empresa. Nos dijeron que podíamos usar coche, moto o bici. Nos dijeron que podíamos escoger horario cada día y que nos pagarían a 5,50 euros la hora, aunque no hiciéramos ningún servicio. Si aceptábamos, firmábamos con ellos, te dabas de alta como autónomo y a trabajar». No era para tirar cohetes, ni fu ni fa, pero podía valer. Por eso E. M. D. decidió probar. Estuvo dos meses, pero abandonó cuando vio que aquello no era tan edénico como parecía. Quien habla es de Brasil (o de cerca), tiene 32 años (o casi) y habla de Glovo, la empresa de reparto a domicilio en el disparadero tras la muerte en Barcelona de uno de sus trabajadores.

'Uno de sus trabajadores' es una frase que conviene coger con pinzas, tiene los pies de barro, porque en realidad, y ahí radica el gran problema, los repartidores de estas empresas son autónomos. «Al principio podía sacar 800 euros, pero hay que descontar el IVA, el IRPF, la gasolina y la cuota de autónomo. Al final, se te queda en la mitad». E.M.D. eligió las tardes. «De primeras fue todo bien, pero luego me fueron reduciendo horas. Me daban las peores de los fines de semana, y muchas no me las pagaban, me pagaban solo por pedidos».

Negociaciones rotas

La Administración ha intentado reglar el vacío legal en el que nadaban estas empresas, de las cuales Glovo y Deliveroo son las más en boga, pero muchos de estos autónomos se sienten aún desabrigados. Aunque a finales de marzo la Dirección General de Trabajo aprobó incluir al colectivo de reparto de comida a domicilio en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), es decir, que los repartidores sean considerados personal del sector como otro cualquiera, no todo es de color de rosa. El acuerdo supone que sea el convenio de hostelería regional el que regule las condiciones de estos empleados, «cuyas negociaciones están rotas en Murcia, porque la patronal quiere suprimir el complemento de enfermedad», aclara Roberto Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO. En todo caso, el gran problema es otro. «Al ser autónomos, no hay contrato de trabajo y resulta muy difícil regular el sector», añade.

«Nos dijeron que nos pagarían a 5,50 euros la hora; si aceptabas, te dabas de alta como autónomo y a trabajar»

El nuevo marco legal equipara a los repartidores con el resto de empleados de la hostelería

La muerte de un repartidor de 22 años de Glovo en Barcelona ha vuelto a centrar las miradas en las condiciones en el sector

En realidad, tras el acuerdo, «todos deberían tener contrato, así que lo que hacen las empresas es ilegal. Los trabajadores deberían denunciar que son falsos autónomos», explica desde Málaga Gonzalo Fuentes, responsable del sindicato para el sector a nivel estatal. ¿Pero quién denuncia? Muchos de estos empleados son estudiantes, gente en paro o trabajadores en situación precaria cuya prioridad es subsistir, no dar visibilidad al problema. Cuando hay que llegar a fin de mes, quién se preocupa de arreglar el mundo. E.M.D. quiere aclarar que «en Glovo me han pagado más o menos lo pactado, pero para sacar un sueldo digno hay que trabajar todo el día y todos los días. No hay festivos, libres ni vacaciones. Esto es así porque, si no vas a un ritmo fuerte, te van dejando menos horas. Al final, tenía que esperar en McDonald's varias horas y apenas me llegaban pedidos», dice E.M.D.

Estas empresas suelen reclutar a gente a través de las plataformas digitales de búsqueda de empleo. Tras enviarles un currículo, si la cosa les cuadra, los reúnen. No piden muchos requisitos, solo tener 18 años, móvil y vehículo, además de darse de alta como autónomo. Los repartidores firman una suerte de vinculación con la empresa, descargan la aplicación correspondiente en su teléfono y a partir de ahí empieza la carrera por las horas y pedidos. Les dan 13 horas para que elijan su franja de cada día y la respetan según el ritmo de cada uno. Pero hay reverso, otra cara de la moneda. Pasa el tiempo y a veces se rompe el vehículo, o el trabajador no puede atender siempre el pedido, o hay un percance por medio, como ocurrió en Barcelona, cuando un repartidor de 22 años falleció en un accidente con un camión de la basura, ocasionando un reguero de protestas. En estos casos, el desamparo del repartidor es total, porque además está sometido al escrutinio constante del cliente a través de cuestionarios para evaluar la eficiencia y el trato del repartidor.

Por eso, CC OO, en un comunicado, «anima a estos trabajadores con categoría de repartidores a que se acerquen por el sindicato para denunciar ante la Inspección de Trabajo que su profesión forma parte del Acuerdo Laboral de Hostelería de Ámbito Estatal».

Pese a la entrada de la norma, «estas empresas no terminan de regular la situación de los autónomos y solo queda la actuación de la Inspección de Trabajo y de los tribunales, así como las movilizaciones de los trabajadores», aclara Gonzalo Fuentes, «porque esta gente son los esclavos del siglo XXI».