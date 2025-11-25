La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recogida de muestras del agua de El Albujón, este martes, en la desembocadura de la rambla.

Recogida de muestras del agua de El Albujón, este martes, en la desembocadura de la rambla. LV

Filtros biológicos o membranas antinitratos: los proyectos para frenar la contaminación del Mar Menor sondean la 'zona cero'

Empresas e instituciones interesadas en el proceso para construir dos plantas piloto que limpien el agua de El Albujón y del acuífero ya tienen las primeras muestras de la rambla

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

La búsqueda de una solución tecnológica para eliminar los nitratos de la rambla de El Albujón, que desemboca en el Mar Menor, y del acuífero ... del Campo de Cartagena llevó este martes a empresas e instituciones interesadas a una primera toma de contacto con la 'zona cero'. El proyecto 'Recupera', que impulsan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, tiene como finalidad la construcción de dos proyectos industriales en el entorno del cauce capaces de plantear un sistema viable de desnitrificación de las aguas contaminadas que alcanzan la laguna salada.

