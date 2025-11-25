Filtros biológicos o membranas antinitratos: los proyectos para frenar la contaminación del Mar Menor sondean la 'zona cero'

La búsqueda de una solución tecnológica para eliminar los nitratos de la rambla de El Albujón, que desemboca en el Mar Menor, y del acuífero ... del Campo de Cartagena llevó este martes a empresas e instituciones interesadas a una primera toma de contacto con la 'zona cero'. El proyecto 'Recupera', que impulsan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, tiene como finalidad la construcción de dos proyectos industriales en el entorno del cauce capaces de plantear un sistema viable de desnitrificación de las aguas contaminadas que alcanzan la laguna salada.

Técnicos y responsables de las entidades que pretenden participar en la compra pública precomercial que licitó el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) tomaron este martes muestras de agua en la desembocadura de El Albujón y visitaron la parcela donde están proyectadas las dos soluciones ganadoras. Las propuestas van desde la instalación de filtros biológicos hasta membranas antinitratos y proyectos con procesos químicos o fisicoquímicos que limpien de contaminantes el agua de la rambla y del acuífero.

Víctor Serrano, director general del Mar Menor, explicó que este primer paso del proceso de licitación permite que «empresas u organismos que han mostrado interés se puedan acercar para coger directamente agua de la rambla de El Albujón y poder analizar las características que a ellos les interesa en función de los procesos que van a poner en marcha para la desnitrificación, que son bastante variados». La búsqueda de esa tecnología, apuntó, deberá ser «sostenible», con «nulo o mínimo» impacto ambiental, pero también «económicamente mantenible y asumible», ya que la puesta en marcha de las dos propuestas seleccionadas será financiado con cinco millones de euros de fondos estatales, regionales y europeos.

Cada planta piloto tendrá, en un primer momento, una capacidad para tratar 20 litros por segundo de agua, aunque una vez alcancen la fase de producción plena, estas podrán limpiar hasta 200 litros/segundo, «el caudal medio de la rambla en los últimos años». El primer avance será el diseño y desarrollo de las propuestas, proceso que durará seis meses, para más tarde plantear la construcción de los dos sistemas. «Cada proceso tiene un tiempo de construcción diferente. Lo que permite la compra pública de innovación es que podamos financiar el desarrollo de ideas que no existen todavía. Habrá algunos que se puedan montar en 3 o 4 meses y otros que necesiten más infraestructura y que requieran de un año», subrayó Serrano.

Captación y bombeo del agua

La Comunidad pondrá a disposición de las propuestas ganadoras un terreno en Los Alcázares cercano a la rambla y que expropió hace años. Se hará cargo también de las infraestructuras necesarias para la captación de agua de El Albujón y del canal perimetral D-7, y del bombeo del acuífero. «El agua recogida por estas tres captaciones irá a una balsa de homogenización que se construirá en la zona de las parcelas», para después pasar por una arqueta donde cada piloto cogerá los volúmenes que filtrará. «Una vez esté tratada, se verterá a otra arqueta donde recogeremos el agua y la mandaremos a una balsa de reserva antes de devolverla al cauce de la rambla», detalló el director general. El agua de salida tendrá que cumplir con los parámetros de vertido establecidos, «ya sin la carga de nitrato».

El próximo 1 de diciembre la Consejería organizará unas jornadas técnicas para detallar el proceso de licitación y resolver dudas a las empresas e instituciones interesadas, evento al que ya se han apuntado 55 personas. En total, más de una veintena de entidades han mostrado su interés en participar en la compra pública.