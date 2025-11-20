La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cosecha del pistacho este año en una de las fincas de los hermanos López en Caravaca de la Cruz. Daniel López

La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% por la alta rentabilidad

Nuevas plantaciones y la mejora del rendimiento dan muestra del interés agrícola en el 'oro verde' para atender una demanda en aumento

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:31

Comenta

El fruto seco de moda aparece ya como un ingrediente imprescindible en platos de hostelería y repostería, pero también en la dieta de millones de ... españoles que lo consumen como 'snack'. La demanda de pistacho no deja de aumentar, y el sector agrícola de la Región de Murcia ha respondido a ese creciente interés comercial disparando su cultivo casi un 140% en siete años, al pasar de 695 hectáreas en 2018 a 1.668 en 2024.

