La Feria de Alhama regresa por la puerta grande y prometiendo diversión a raudales

La programación incluye este año más de 80 actividades e importantes novedades como la recuperación del formato de Feria de Día

El desfile de carrozas es uno de los actos más esperados cada año en la Feria de Alhama.

S. Triguero Alhama de Murcia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:12 Compartir

La Feria de Alhama da sus primeros pasos en una edición cargada de actividades y novedades reseñables, y que ha despertado, por tanto, gran expectación. Ya se han desarrollado los primeros actos, como el XVI Encuentro de Vehículos Clásicos Villa de Alhama, actividades con las que los vecinos de Alhama han comenzado a calentar motores de cara al encendido del recinto ferial y apertura de chiringuitos y atracciones de feria, previsto para el próximo viernes, 3 de octubre.

La Feria de Alhama 2025 ya está aquí y viene con un calendario repleto de actividades culturales, deportivas y de ocio que arrancaron oficialmente el pasado 19 de septiembre y se extenderán hasta finales de noviembre, con propuestas pensadas para todas las edades.

Entre las principales novedades de la programación de las fiestas destaca la incorporación de actividades de animación con DJs en la zona de chiringuitos, ofreciendo música de los años 80 y 90 tras las actuaciones en directo, completando la oferta del recinto hasta las 3:00 de la mañana.

Igualmente, se recupera el formato de Feria de Día, concentrando las actividades en horarios más dinámicos y atractivos para el público. De este modo, la feria estará abierta desde las 12:30 horas del mediodía hasta las 20:00 horas, combinando la mejor gastronomía de tardeo con actuaciones en directo de diversos grupos que abarcan estilos de rock, pop, remember y música comercial.

Además, se habilitará un aparcamiento en el solar frente al Pabellón Adolfo Suárez para facilitar el acceso de los asistentes.

Ampliar La Muestra Nacional de Folklore llega a su 45 edición este año. Ayto. Alhama

El calendario de actividades incluye propuestas tan variadas como el desfile de carrozas de las Peñas, la XLV Muestra Nacional de Folklore, conciertos de artistas como Pancho Varona (3 de octubre), Nacha Pop (11 de octubre) o Alejo Stivel (11 de octubre), la Feria de Día con música en directo, actividades deportivas como la Bajada del Moral y el Alhama Trail, así como espectáculos para toda la familia como el musical 'El Libro de la Selva'.

No faltarán las citas tradicionales en honor a la Virgen del Rosario, patrona de nuestra localidad, con ofrenda floral, misa solemne, procesión y un castillo de fuegos artificiales de baja intensidad. Además, se refuerza el carácter solidario de la feria con eventos benéficos como el corte de jamón solidario, el basket 3x3 Sal Botando o la recaudación de actividades deportivas para asociaciones locales.

Además, el tradicional desfile de carrozas vendrá acompañado de una gran fiesta final y la entrega de premios en el escenario del Jardín de los Patos, coronando unas fiestas llenas de música, diversión y tradición.

La presentación de la programación corrió a cargo de la alcaldesa, Rosa Sánchez, que estuvo acompañada por los concejales de Festejos, Antonio García; Cultura y Patrimonio, Alicia Martínez; Mujer e Igualdad, Dori Muñoz; Juventud, Antonio Espinosa; y de Mayores, Nani Navarro, reflejando la implicación de todas las áreas municipales en la organización de las fiestas. Es reseñable, como viene siendo tónica habitual en los últimos años, la colaboración estrecha del consistorio con distintas asociaciones, colectivos, cuerpos de seguridad y trabajadores municipales, «cuya implicación hace posible que cada detalle de la feria salga adelante», asegura la alcaldesa.

Ampliar Programación VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 19:00 h.- Basket 3x3 benéfico 'Sal Botando'. Dj, rifas, barra y mucho más. 20:00 h.- Inauguración de la exposición 'Desde lo más profundo. Dibujos'. José María Cánovas Vera. Lugar: Centro de Exposiciones el Pósito. Abierta hasta el 2 de noviembre. SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 12'00 h.- Campeonato de España Motocross. Lugar: Circuito permanente Las Salinas. SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE 17:00 h. a 19:30 h.- Exhibición de la Asociación Canina Deportiva. Atrio Iglesia de San Lázaro DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 11:30 h.- Exhibición de la Asociación Canina Deportiva. Atrio de la Iglesia de San Lázaro MARTES 30 DE SEPTIEMBRE 18:00 h.- ElPozo King Upp presenta su escudería para el evento digital Kart Royale. Lugar: avenida Antonio Fuertes frente a las instalaciones de ElPozo Alimentación. El director de la competición, el periodista deportivo Antonio Lobato será el maestro de ceremonias del evento MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE 20:30 h.- Inauguración del XXV Concurso Exposición Cultural de Ornitología Feria de Alhama. Lugar: Casa Amarilla VIERNES 3 DE OCTUBRE 17:00 h.- Inauguración y apertura del Mercadillo de la Feria en Plaza de las Américas. 19:00 h.- Apertura de las Atracciones de Feria. Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 19:00 h.- Apertura de los chiringuitos. Recinto Ferial 'Nueva Espuña' 20:00 h.- Encendido del recinto ferial Nueva Espuña 23:00 h. Actuación de Pancho Varona. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 24:00 h.- Carpas de las peñas. 24:00 h. Leira. 2:00 h. Ameex. 4:00 h. Benavente. Lugar: Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona Peñas. 1:00 h.- Dj Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona chiringuitos. SÁBADO 4 DE OCTUBRE 08:00 h.- Espeleo iniciación. Organiza: Alhama Club de Orientación y Montaña. 12:30 h.- Apertura de la Feria de Día. Lugar: Calle Paraguay. Abierta los días 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 octubre. Horario: 12:30 a 20:00 horas. Actuación de Los de la Juana (18.00 horas) 20:30 h.- Recepción Homenaje a las peñas de Alhama. Inscripciones: Lugar: calle de la Feria, junto a la Iglesia de San Lázaro. 21:00 h.- Pregón y chupinazo a cargo de Pepi García Peña, presidenta del grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama de Murcia. Lugar: junto Iglesia de San Lázaro. 22:00 h.- XLV Muestra Nacional de Folklore. Participantes: Asociación Grupo Folklórico Virgen de La Salud (Vélez Rubio, Almería). Grupo de Coros y Danzas Virgen de Atocha de la Peña huertana El Membrillo (Santiago y Zaraiche, Murcia). Rancho Folclórico da Golegā (Golegā, Ribatejo, Portugal), Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama de Murcia. Lugar: Atrio de la iglesia de San Lázaro. 23:00 h.- Actuación del grupo FYV Band. Recinto Ferial 'Nueva Espuña', zona chiringuitos. Y actuación de dij (1.00 horas) 24:00 h.- Carpas de las peñas. 24:00 h. Pablo García, 2:00 h. Dani Grove. 4:00 h. Simón. DOMINGO 5 DE OCTUBRE 8'00 h.- Ruta Senderista Feria de Alhama; salida Plaza de las Américas. 13:00 h.- VII Corte solidario de jamón con la actuación de la Colla del Ramblar. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona chiringuitos. 13:30 h.- Jornada de Convivencia de las peñas de Alhama. Zona chiringuitos. En la Feria de Día, gran tardeo remember con Paco García (KKO). Lugar: calle Paraguay 17:00 h.- Inauguración de la exposición de Trabajos Manuales y Artesanía de la Asociación Cultural San Lázaro. Lugar: Local de la Asociación en los bajos del Centro de Mayores. 19:15 h.- Recepción de las bandas participantes del XI Festival de Bandas de Música en la Plaza de las Américas y posterior pasacalles. 20:00 h.- Concierto de las bandas: S. Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho y Banda titular del Ateneo Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala de Alhama de Murcia. Lugar: Atrio de la iglesia de San Lázaro. 20:00 h.- Exhibición de la Escuela de Baila Alhanza. Zona chiringuitos. 22:00 h.- Actuación del Grupo Swing. Zona chiringuitos. LUNES 6 DE OCTUBRE 16:00 h.- Actividad inclusiva para jóvenes. Lugar: Plaza de las Américas. 21:00 h.- Concierto del grupo Parrandboleros. Lugar: Atrio de la iglesia de San Lázaro. 23:00 h.- Actuación de La Otra Oreja. Tributo a la Oreja de van Gogh. Lugar: Recinto Ferial. Finalizada la actuación actuará un dj. 24:00 h.- Carpas de las Peñas. 24:00 h. Simón. 2:00 h. Egon. 4:00 h. Sevilla. MARTES 7 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 09:00 h.- Taller de marcha nórdica. DE 09:30 A 13:00 H: ruta guiada: 'La Muela, aves y naturaleza entre Espuña y El Guadalentín'. Salida desde el Atrio de la Iglesia de San Lázaro. 10:30 h.- Diana y pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañados de la banda del Ateneo Músico Cultural Maestro 'José Antonio Ayala' de Alhama de Murcia. 11:30 h.- Ofrenda floral a la Patrona la Virgen del Rosario. Lugar: Iglesia de San Lázaro. Salida del Jardín de Los Patos. 12:00 h.- Misa solemne en honor a la Patrona presidida por Francisco Fructuoso Andrés, vicario episcopal de la zona de Lorca. Será cantada por cantada por el coro 'Audite Omnes' de Alhama de Murcia. Lugar: Iglesia de San Lázaro. 12:30 h.- Exhibición de la academia Paso a Paso. Lugar: calle Paraguay (junto a Feria de Día). 13:30 h.- Cucaña. Dos modalidades: Hombres y Mujeres. Lugar: calle Paraguay 17:00 h.- Feria de Día. Actuación de Stolen. Lugar: calle Paraguay 19:00 h.- Misa cantada por 'La Edad de Oro'. Lugar: Iglesia de San Lázaro. 19:00 h. hasta la 24:00 h.: Se podrá acceder a las atracciones instaladas en el Recinto Ferial 'Nueva Espuña', al precio reducido de 1,5 €. (excepto atracción novedad) 19:30 h.- Procesión de la Patrona. Itinerario: Salida de la Iglesia de San Lázaro, La Feria, Vergara Pérez, Plaza Vieja, Larga, Corredera, La Feria, atrio de la Iglesia San Lázaro. 21:00 h.- Concierto del grupo Aires de Espuña. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 22:00 h.- Concierto del grupo La Cola de Ramblar. Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 23:00 h.- Castillo de fuegos artificiales (de baja intensidad) en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario. Lugar: Zona aterrizaje parapentes.