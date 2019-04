Ave fénix empresarial Emprendedora, inquieta, rebelde e incansable, tuvo que reinventarse a los 52 años confiando en el consejo de su madre: «Nunca te rindas» Carmen Botella, la nueva presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región, forjó su espíritu de lucha en una pequeña boutique familiar de Bruselas RAÚL HERNÁNDEZ MURCIA. Miércoles, 3 abril 2019, 11:28

«Que nadie te corte las alas. Que nadie te diga lo que puedes o debes hacer. Hija, vuela y lucha por lo que quieres, nunca te rindas». Ella no lo sabía aún porque en la década de los 60 el término no se había acuñado pero, con ese consejo que le repetía cada vez que había un contratiempo, la madre estaba metiendo en vena el coraje emprendedor a su niña. Esas palabras de aliento han retumbado siempre en la cabeza de Carmen Botella (Bruselas, 1958) y armada con esos valores ha hecho del emprendimiento su vida.

El espíritu de lucha nació en una pequeña boutique de un barrio judío de Bruselas que su madre regentaba. Sus padres emigraron a Bélgica cuando ni ella ni sus dos hermanos habían nacido. «En la posguerra española no había oportunidades y mis padres fueron a buscarlas al corazón de Europa». Su padre -de Alicante- logró un puesto como jefe de personal en una fábrica de plásticos. Su madre -de Beniel- abrió la tienda de ropa. Fue allí donde al salir de la escuela y los fines de semana la niña observaba embelesada desde el mostrador a su madre cuando atendía a una clienta o mientras trataba con un proveedor las prendas 'prêt-à-porter' del catálogo. «En un distrito judío pude aprender de la mejor escuela para los negocios». Sus pupilas se dilataban al ver a su madre dirigir el negocio con una férrea decisión femenina. Suspiraba y se imaginaba allí mismo y a los 13 años ya sabía lo que quería ser de mayor: «quería tener mi propio negocio».

Carmen Botella es la nueva presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región (OMEP), de la que era vicepresidenta y donde se incorporó hace 20 años. Hace una semana sustituyó a Manoli Marín, actual candidata al Congreso de los Diputados por Ciudadanos.

Quienes la conocen, la definen como una mujer que odia la deslealtad; tiene un carácter inquieto y algo rebelde

Asegura que el día que la OMEP no exista, será una buena noticia porque indicará que ya no hace falta su función de apoyo e impulso a la empresaria murciana y se habrá cumplido, por tanto, uno de los objetivos de la organización que es lograr la igualdad entre hombre y mujeres en el ámbito de la empresa. «Según los expertos faltan muchos años para lograr la equiparación de oportunidades. Las actitudes machistas siguen estando presentes, pero desde que se fundó nuestra asociación en 1993 hemos logrado grandes avances». Está convencida de que cuando una mujer logra romper el techo de cristal y acceder a un puesto de responsabilidad, la empresa, y por extensión, la sociedad se benefician de ello. «Cuando una mujer alcanza puestos de decisión, su gestión favorece la conciliación laboral, familiar y personal. Hay una mayor sensibilidad para lograr que la persona trabaje para vivir y no al contrario».

Quienes la conocen, la definen como una mujer que odia la deslealtad, y que tiene una carácter inquieto y algo rebelde. Esa personalidad le causó en la adolescencia más de una discusión con su padre. «A los 17 años quise coger las riendas de mi vida porque no quería que mis padres me pagaran nada; quería trabajar y por eso discutíamos». Pasó la adolescencia entre la escuela, la calle y la Biblioteca Central de Bruselas. «La tenía enfrente de casa, junto al Mercado de los Paños» Mientras devoraba libros de literatura francesa y española, en la calle se empapaba del crisol de culturas de la capital de Europa. «Conocer gente tan diferente me aportó valores como el respeto, la igualdad y la solidaridad». Los veranos los pasaba en Torrevieja. En uno de ellos conoció a Francisco, su marido, con el que tiene dos hijos: Fran, de 33 años, y Carmen, de 27. Sus nacimientos fueron los dos momentos más importantes de su vida.

Algunos miembros de la pandilla de la playa alicantina residían en Murcia, y cuando regresó a España con 20 años, decidió estudiar Turismo porque «Murcia lo tiene todo: clima, gastronomía y oportunidades». Acabó sus estudios y a los 27 años montó su empresa dedicada a la organización de congresos y servicios turísticos. En los primeros años de andadura «allá por los 90» ya estableció condiciones horarias flexibles y una reducción de jornada para poder conciliar y el negocio marchó muy bien.

«Saqué fuerzas»

Sin embargo, el año 2011 puso a prueba de qué estaba hecha la piel de Carmen. Fue cuando tuvo que tirar más que nunca del consejo de su madre («nunca te rindas»). A la muerte de su padre le siguió la de su hermano y el cierre de su empresa debido a la crisis. Volvió a sus orígenes: al mostrador de la boutique, a su inconformismo adolescente y, tras la caída, se levantó. «Luché. Saqué fuerzas en la peor época de mi vida. Tiré de mis valores y volví a emprender a los 52 años. Fundé otra empresa, Acceso Congresos y nos va mejor que antes. ¿Cómo? Reinventándonos y arriesgando».

La empresaria que renació de sus cenizas es la misma que hoy se relaja por la noche escuchando música clásica. Es también la madre que se activa por la mañana con temas 'techno-house'. Y es la deportista que acude a clases de pilates en un gimnasio regentado por dos mujeres valientes a las que admira. «María y Julia me transmitieron su ilusión y sus ganas cuando montaron el local. Se tiraron a la piscina y es en eso, en el coraje, en lo que todas las emprendedoras nos reconocemos».