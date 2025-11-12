Félix Bernal: «El eslabón más débil en la ciberdefensa es la persona»

En los últimos trece años, Félix Bernal (Madrid, 1968), capitán del Ejército del Aire e integrante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) del Ministerio de ... Defensa, ha visto cómo la unidad encargada de defender a España de los ataques informáticos, la más joven del Ejército, ha pasado de contar con 20 efectivos a cerca de medio millar. Durante su participación ayer en el Cibersecurity Day Murcia 2025, un evento para empresas organizado por Inforges con el fin de abordar las últimas tendencias en ciberseguridad, repasó algunos de los desafíos que afronta el país en este campo de batalla, muchas veces invisible para el ciudadano, pero al que se destinan cada vez más recursos. «En cinco años esperamos ser mil», avanza.

–¿Qué papel juega el ciberespacio en la seguridad nacional?

–Un papel clave. Estamos hablando de que es el quinto dominio. Hasta ahora teníamos un dominio terrestre, un dominio marítimo, un dominio aéreo y un dominio espacial. Y ahora está el ciberespacio. Cada vez son más transversales. Tienes concurriendo en una operación elementos de tierra, de armada, del aire y comunicaciones vía satélite, por ejemplo. Todo esto sirve para gestionar el sistema de mando y control de la operación, que recibe información en tiempo real. En el momento en que tumbas esa red o la perturbas y esa información ya no llega, eso afecta al tipo de órdenes que puede dar, al tipo de valoraciones que puede hacer y a la forma en la que decide que vaya progresando el conflicto, por lo que nuestra labor tiene una importancia vital.

–¿Cómo de habituales son las agresiones cibernéticas?

–Son miles cada día. Aunque el número es muy variable. Mientras nosotros estamos aquí hablando, las redes militares españolas están sufriendo ataques de mayor o menor gravedad y envergadura, intentos de penetración, lo que llamamos 'esnifado de puertos', que buscan vías de acceso para intentar hacer cosas en nuestras redes... E igual que hablo de las redes militares, hablo de la Administración Pública del Estado, de las comunidades, del Ayuntamiento, y de las empresas. En un día puede haber cerca de 3.000 ataques. Y, también, lo que tenemos mucho son intentos de ingeniería social.

–¿Es el factor humano el punto más débil de la seguridad militar?

–Totalmente. La ingeniería social hace que el eslabón más débil sea la persona. Y es curioso porque vivimos en la época de la información global donde todo el mundo debería tener perfectamente asumido un mínimo de cosas que no se pueden hacer. Pero es sorprendente el grado en que todavía funciona. Te llega un enlace aparentando proceder de una fuente legítima, pinchas y automáticamente ese enlace puede conducir a lo que el malo haya querido poner detrás. Es sorprendente que, con toda la información que hay, esto siga funcionando muchísimo.

–Todos tenemos más o menos claro cuáles son las grandes potencias militares, pero ¿ha cambiado el reparto de poder la irrupción del entorno digital?

–El ciberespacio ha democratizado la guerra. Antes, las grandes potencias basaban su poder en la disposición de una serie de medios para los que era necesario tener unos recursos económicos ingentes. Hoy, con seis ordenadores y seis tipos sentados a 10.000 kilómetros de la zona de conflicto, ya tienes un equipo para dar guerra. Eso ha igualado mucho los niveles de fuerza.

–¿Qué peso tiene la inteligencia artificial en las amenazas?

–Una de las cosas que nos dicen nuestros técnicos es que se están viendo ataques con un grado de refinamiento técnico que hace presumir con bastante certeza que la inteligencia artificial está detrás. Cuando analizamos los ataques, encontramos un grado de depuración de código altísimo, donde un técnico ve claramente que hay más que la mano de buenos programadores. La IA está tomando un papel muy relevante tanto en la parte del ataque como en la parte de la defensa.

–Los especialistas en ciberseguridad están muy cotizados en el ámbito privado. ¿Cuesta mantenerlos en el ejército?

–Quien viene a esto por dinero, está claro que acaba en la empresa privada. Competir por dinero es muy difícil, porque en las Fuerzas Armadas, evidentemente, perciben sus emolumentos de los Presupuestos Generales del Estado, y están tasados. Lo 'cíber' está en un momento álgido y tenemos a personal muy bien formado. Es verdad que las empresas tantean a la gente, pero conozco casos concretos de personas con ofertas muy buenas en la calle, que casi duplican el salario que tienen, y no se han ido. Hay una parte vocacional y de servicio.