Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»

La defensa de los intereses de los profesores y del personal de la enseñanza concertada es el primer afán de Federico Faus (Oliva, Alicante, ... 1972), quien será reelegido hoy secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en la Región. La central celebra su V Congreso Federal hoy y analizará la gestión y logros obtenidos por el sindicato en los últimos 4 años. Docente en el colegio de El Carmen, Faus lleva años liberado para la defensa de las mejoras laborales de sus compañeros.

–Los docentes de la concertada acumulan retrasos en el cobro de varios complementos. ¿Tienen fecha para que la Administración se ponga al día con los pagos?

–El problema se arrastra porque la LOE reconoce la necesidad de crear una comisión para fijar los módulos de concierto y conseguir que sean reales, pero no están actualizados. En la Región, tenemos unos acuerdos de homologación retributiva con la pública para no distanciarnos en las condiciones laborales. Pero los Presupuestos prorrogados y la falta de entendimiento entre administraciones provoca que, cuando se tienen que ejecutar las subidas salariales, no haya dinero o no esté en Presupuestos. Los plazos se van dilatando y, al final, llegamos a la situación de que los docentes de la concertada cobran un 3% menos de salario con respecto a la pública, y eso hay que actualizarlo.

–¿De qué cantidad hablamos?

–De inicio, cobramos lo mismo por el acuerdo de homologación retributiva, pero, conforme pasan los trienios, nos vamos distanciando, porque no tenemos sexenios ni carrera profesional.

–¿Les queda la sensación de que hay dos redes de profesores, los de la pública y los de la concertada, con distintas condiciones?

–Nos sentimos un parche. La Administración nos reconoce y defiende la concertada, pero, para estar en igualdad de condiciones, se tienen que resolver esos problemas de Presupuestos, de módulos actualizados, de una justa financiación de los centros para que no perjudique a los salarios.

NATALIDAD «Nos preocupa el descenso; la gratuidad debería ser desde los 0 a los 18 años»

–¿Y las condiciones laborales difieren mucho?

–El trabajo efectivo, al final, es el mismo. Podemos acercarnos a las condiciones, pero nunca van a ser iguales porque tenemos reglas de juego diferentes. Nosotros tenemos una jornada anual de 1.180 horas y el límite son 25 horas lectivas a la semana. En la pública eso ya lo han resuelto, no pueden tener más de 6 horas lectivas seguidas, mientras que en la concertada, sí. El anteproyecto de ley 4/2019 que marca que todos tengan 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Primaria excluye a la concertada otra vez. Cuando se habla de mejoras, muchas veces son solo para docentes de la pública, no de la concertada.

–En más de una ocasión habrán escuchado eso de 'pues haber hecho una oposición'...

–Nosotros hacemos oposiciones todos los años. En la pública lo hacen una vez o varias veces hasta que sacan la plaza, pero en el sector privado tenemos que estar actualizados, no solo en la formación, sino en la gestión del aula, en los resultados que tienes con tus alumnos... Es una empresa privada y, si no lo haces bien, peligra tu puesto de trabajo. Los requisitos académicos son exactamente iguales: el grado, el máster, pasamos por la Inspección Educativa... Damos el mismo servicio público al sistema educativo de la Región. Si estamos dando ese mismo servicio, queremos ejercerlo en las mismas condiciones de calidad para poder atender individualmente al alumno, para preparar mejor las clases... Porque no vamos a trabajar menos, es la misma jornada, pero sí organizada con menos horas de clase para prepararlas mejor y atender a los alumnos con las dificultades que tienen actualmente, que son muchas.

–La red pública en cambio se queja de los recursos que se destinan a la concertada...

–El dinero sale de partidas diferentes. Nosotros a la pública no le quitamos nada, ni la pública nos quita a nosotros nada. Las mejoras que ellos consigan, nosotros lo celebramos y queremos conseguirlas.

–Parte de la sociedad tiene la idea de que los colegios concertados son elitistas...

–Hay públicos en los centros de las ciudades con el mismo tipo de alumnado, y con la concertada pasa lo mismo, hay colegios más periféricos y en zonas rurales que tienen las mismas dificultades que los públicos.

–Muchos centros concertados reciben financiación doble: la de la Administración y las cuotas supuestamente voluntarias que cobran a las familias...

–La financiación de los concertados es insuficiente y falta dinero para poder mantener los centros y tener a los trabajadores en unas condiciones laborales mejores de las que están. Eso es una realidad que reconocen todos los políticos. Si las familias quieren colaborar porque ven las necesidades del colegio, pues colaboran; y, si no quieren colaborar, pues no colaboran, igual que ocurre con la Asociación de Padres.

CONDICIONES «En una empresa privada, si no lo haces bien, peligra tu puesto de trabajo»

–En ocasiones se ha denunciado que quienes no las pagan quedan excluidos de actividades...

–Al contrario, hay muchas familias que tienen una situación difícil y me consta, porque he sido tutor de esas familias, que no es que no paguen, sino que el colegio les ayuda con ropa, con el comedor...

–La caída de la natalidad impacta ya en todos los niveles y centros. ¿Les preocupa que pueda provocar cierre de aulas, de centros y despidos?

–Nos preocupa mucho; la diferencia de alumnos entre los que están en segundo de Bachillerato (el pico de natalidad) y los que han entrado a Infantil es de 6.500 nacimientos menos. La caída de la natalidad no debe ser un problema, sino una oportunidad para mejorar la calidad educativa, reducir el número de alumnos en el aula y descargar de carga lectiva a profesores de la concertada.

–¿Puede haber despidos?

–Tenemos un acuerdo de mantenimiento del empleo con la Consejería, de manera que, si un aula no se puede llenar un año, se mantiene al docente al menos ese año a la espera de la evolución de la matrícula.

–Las aulas de dos años han llevado un poco de alivio.

–La gratuidad debería ser desde los 0 a los 18 años y, en la Región, se está consiguiendo con los conciertos en Bachillerato y en 2 años, que no son algo generalizado en España. Debemos lograr la gratuidad de 0 a 3 años.

–¿Y la Formación Profesional?

–Han aumentado los centros concertados, porque es una realidad, una demanda de familias y alumnos, que conectan desde el primer año con la experiencia laboral.