La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno El IEO registra «comportamientos anómalos de determinadas especies» que residen en el fondo marino y que tratan de escapar de la anoxia

Alberto Sánchez Sábado, 25 de octubre 2025, 10:09 | Actualizado 10:26h.

Ya no hay duda. «Se han alcanzado condiciones claramente anóxicas en la capa profunda asociada a la estratificación» de la columna de agua en el Mar Menor, concretamente en la cubeta sur de la laguna. Esta es una de las principales conclusiones del último informe del proyecto Belich del Instituto Español de Oceanografía (IEO-Csic) sobre el estado de salud del ecosistema marino tras los arrastres de sedimentos y nutrientes que llegaron con la dana hace dos semanas. Los registros del pasado 23 de octubre muestran «valores de prácticamente 0 mg/L en la actualidad, es decir, se trata de una situación de anoxia».

La situación de esa capa anóxica instalada a más de un metro de profundidad en la cubeta sur ha ido cambiando con el paso de los días y su espesor ha descendido a entre uno y medio metro, «lo que podría considerarse un síntoma de mejora de la situación si esta tendencia continúa los próximos días». A día de hoy, esa capa anóxica, que no logra mezclarse con la capa de agua salada, se ubica entre las islas del Barón y del Ciervo, y en menor medida en la zona de la mancha blanca de la laguna, en la costa occidental.

Los investigadores del IEO han detectado que esta situación de falta total de oxígeno ha provoca las primeras migraciones por supervivencia de especies de fauna marina que residen en el fondo de la laguna. Los animales bentónicos están asociados al lecho marino y su capacidad de movimiento es menor que otras especies que residen en el Mar Menor. En el último informe, los expertos mencionan que observaron a peces aguja, tordos y quisquillas escapar de la capa anóxica a través de la cadena de una de las boyas oceanográficas que tiene instaladas el proyecto Belich.

Existen "comportamientos anómalos" de determinadas especies de la fauna bentónica del Mar Menor, "similares a los que ya presenciamos en la dana de 2019", concluyen en el instituto científico. Sin embargo, especifican que esto no significa que "vayan a reproducirse los mismos episodios de mortalidad, pero exige mantener el mismo nivel de atención y alerta por parte de los equipos científicos y técnicos".

Investigadores y responsables del proyecto Belich, reunidos este viernes en el gabinete de crisis del IEO.

El Oceanográfico añade que una situación de falta total o parcial de oxígeno tantos días después de la crisis ecológica ha propiciado unos efectos «son ya tóxicos y pueden desencadenar una situación de estrés extremo e incluso mortalidad si la exposición de los organismos marinos a estas condiciones es prolongada». La 'sopa verde' que vive estos días el Mar Menor recuerda a la de hace casi diez años, que supuso el momento de desequilibrio total del estado ecológico de la laguna.

Los niveles de clorofila, a la baja

Los niveles de clorofila, que cuando están elevados propician un 'bloom' de fitoplancton y la aparición masiva de microalgas, ha ido disminuyendo con el paso de los días tras registrar máximos (entre 14-16 mg/m3) en las zonas centro y sur de la laguna. La mayor concentración registrada estos días conllevó una proliferación fitoplantónica excepcional que no se había producido en el Mar Menor desde los eventos registrados en 2016, 2019 y 2021, «y mucho más intensa que el conato de bloom fitoplanctónico que tuvo lugar este verano de 2025».

Aunque hayan disminuido a valores de entre 2 y 5 mg/m3 en la zona sur y entre 1 y 2 mg/m3 en la zona norte, «siguen siendo relativamente más elevados que sus valores basales habituales», indican los investigadores. Esas concentraciones, todavía por encima de lo normal, son lo "suficientemente elevadas como para causar una reducción de la luz que llega al fondo", una situación "crítica" para el crecimiento de la vegetación del lecho marino.

Los 15 hm3 de agua dulce que llegaron al Mar Menor a través de las ramblas tras las riadas de la dana 'Alice' se han concentrado mayoritariamente en la zona sur, un hecho que puede ser explicado por el propio modelo de corrientes de la laguna, determina el IEO, "de forma que la estratificación termohalina observada no podría ser explicada únicamente con la influencia de entradas desde el acuífero".