Un fármaco para mantener la esperanza

Cuando la barrera está en el instituto

Leire González pidió el jueves el alta voluntaria en La Arrixaca para poder intervenir, ayer, en la inauguración del XI Congreso de Enfermedades Raras. El lunes volverá a ingresar. Leire tiene 12 años y, hasta el pasado mes de febrero, el síndrome de Ehlers Danlos que padece no había dado la cara. «Un día, en clase de Inglés, tuve un dolor muy fuerte en la espalda, a la altura del omoplato. Afortunadamente había una enfermera en el colegio. Me dijo que se me había salido el hombro y me lo colocó, pero se me volvió a salir y me llevaron a Urgencias», contó. Después ya no solo fue el hombro; también la cadera y la mandíbula. «He llegado a ir cuatro veces por semana al hospital». Las dificultades para llegar a un diagnóstico no han sido tan grandes como las barreras que se ha encontrado en el sistema educativo. Leire ha empezado este curso Secundaria en un instituto de Cartagena que no está adaptado a personas con discapacidad. «Cuando se me salía la cadera e iba en silla de ruedas, no podía subir a clase», denuncia. Tras las peticiones de su madre, María Ángeles Díaz, y de Feder, el centro aceptó cambiar las clases a la planta baja. Pero es un parche que no soluciona el problema, que puede repetirse en el futuro. «No puede ser que un centro público no esté adaptado», protesta su madre.