Casi el 35% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social Una mujer carga con bolsas de la compra en una mano y su hijo en la otra. / AFP Un informe de la red europea EAPN revela que la Región presenta la cuarta peor tasa por comunidades E. P. Murcia Miércoles, 17 octubre 2018, 08:23

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la Región de Murcia se eleva al 34,7 por ciento y se sitúa entre las más altas del país, frente al 26,6 por ciento de la media española, según señala el VIII Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), presentado este martes en el Senado, con motivo de la celebración este miércoles 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El documento se apoya en el indicador europeo AROPE, basado en tres variables: la tasa de riesgo de pobreza -ganancias económicas que no superen el 60% del ingreso nacional medio-, la baja intensidad del empleo en los hogares y la privación material severa.

Las diferencias entre el conjunto de regiones de la mitad norte y la mitad sur se incrementaron un 36,1% en 2017 respecto al año anterior, pese a la reducción en el último año de esta tasa a nivel nacional en 1,3 puntos porcentuales.

Así, Navarra con una tasa de 13,5%, La Rioja (14,4%), País Vasco (14,5%), Aragón (15,8%), Asturias (17,2%), Castilla y León (18,4%), Cataluña (19,4%), Cantabria (20,5%), Comunidad de Madrid (20,6%), Galicia (22,6%) y Baleares (24,7%) presentan una situación más favorable que la media nacional.

Por el contrario, Melilla (29,4%), Comunidad Valenciana (31,3%), Castilla-La Mancha (33,9%), la Región de Murcia (34,7%), Ceuta (35,8%), Andalucía (37,3%), Canarias (40,2%) y Extremadura (44,3%) se colocan en la parte inferior de la tabla.

Esta distribución de la tasa AROPE supone «la expresión de una gran diferencia territorial», que lleva años produciéndose y se ha intensificado desde 2011. La diferencia entre las comunidades autónomas que ocupan los extremos alcanzó su máximo el año pasado hasta los 31,6 puntos porcentuales. La tendencia muestra que la desigualdad territorial se viene intensificando desde el año 2011.

El comportamiento de la tasa AROPE fue especialmente positivo en Castilla y León, donde se redujo 4,8 puntos porcentuales, La Rioja (-3 puntos) y Cantabria, Aragón, Ceuta, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, todas ellas con retrocesos superiores al 10 % de su tasa anterior.

Por otra parte, se incrementó en la Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, Extremadura y Baleares. En estas dos últimas el comportamiento del indicador fue «especialmente duro», con incrementos de 8,5 y 5,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Canarias, Valencia y Andalucía mantienen los porcentajes más elevados de población en pobreza severa, las tres regiones por encima del 9%. Los porcentajes más bajos se registran en La Rioja, Cantabria y Aragón, con cifras del 1,9%, 2,2% y 2,4% respectivamente.

El 66% de los hogares monoparentales de la Región se encuentran en riesgo de exclusión

La Región de Murcia cuenta con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 66 por ciento en el caso de los hogares compuestos por 1 adulto y 1 o más hijos dependientes, según el 7º informe #MonoMarentalidad y Empleo de la Fundación Adecco.

A nivel nacional, los últimos datos del informe AROPE (at risk of poverty and exclusion) ponen de manifiesto un alarmante riesgo de pobreza en el caso de las familias monoparentales, del 53,3 por ciento a nivel nacional. Este porcentaje constituye casi el doble que el relativo al resto de hogares (27,9 por ciento), y sitúa a los hogares monoparentales a la cabeza en riesgo de pobreza y exclusión.

Con este informe, la Fundación Adecco ha querido profundizar en la situación y retos de estas familias monoparentales, para lo que se ha realizado una encuesta confidencial a 500 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas. Su perfil sociodemográfico ha resultado ser el de una mujer entre 36 y 45 años, divorciada, con un hijo y estudios secundarios.

Cabe destacar que los hogares monoparentales en España ya representan el 10,3 por ciento del total y rozan los 2 millones: en 2017 se contabilizaban 1.842.800 familias compuestas por 1 adulto y 1 o más hijos dependientes, el 83 por ciento de ellas encabezadas por una mujer.

De esta forma, la Fundación Adecco destaca que la composición de los hogares españoles ha experimentado importantes cambios, haciéndose cada vez más poliédrica. Así, y durante las últimas décadas se ha dado paso a nuevos modelos familiares, diferentes al tradicional, entre los que destacan las familias monoparentales. Actualmente, estas familias ya representan el 10,3% de los hogares en España y el 83,3% están encabezados por una mujer.

En este sentido, las personas que se consideran en riesgo de pobreza y exclusión, según AROPE, son aquellas que viven en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de la renta nacional, fijada en 684 euros mensuales).

Asimismo, están en riesgo de pobreza aquellas familias que están en privación material severa, no pudiendo afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil.

También se encuentran en esta situación las familias que viven en un hogar con baja intensidad de trabajo (inferior a 0,2), definida como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar y el número total de meses que podrían trabajar, como máximo, todas las personas en edad laboral de dicho hogar.

Según el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, aunque el desempleo sólo se menciona en el último de los 3 indicadores, es el desencadenante de todas las situaciones de pobreza y exclusión social. Así, detrás de este 53,3% de riesgo de pobreza o exclusión social, «predominan los desempleados de larga duración y aquellos que trabajan en situación irregular (sin contrato), en la economía sumergida».

Desempleo estructural y economía sumergida

Los datos de la presente encuesta avalan la realidad expuesta en el apartado anterior. un 43% de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas no tiene trabajo, mientras que un 17% afirma tener algún tipo de ocupación, pero sin contrato: el 11% de estas últimas figura en los registros de desempleo, mientras que el 6% restante no ha acudido a los mismos por desmoralización o situación de irregularidad.

Asimismo, 7 de cada 10 lleva más de un año sin empleo: un 48% supera los 24 meses y un 22% lleva entre 1 y 2 años desempleada.

«Este desempleo de larga duración puede derivar en la economía sumergida: la ausencia prolongada de ingresos conduce a muchas mujeres a desempeñar trabajos no regulados, concentrados principalmente en sectores como la hostelería, la atención a personas dependientes y/o el servicio doméstico», según Mesonero.

«Una realidad que tiene nefastas consecuencias en la economía global y que, además, genera una preocupante desprotección del trabajador, conduciendo directamente a la precariedad y a la exclusión», destaca el director general de la Fundación Adecco.

Impulso definitivo a la conciliación

Frenar esta precariedad, en su opinión, «exige dar un impulso definitivo a las políticas de flexibilidad y conciliación, a través de iniciativas como la prolongación de las bajas de maternidad/paternidad de las personas al frente de una familia monoparental, con retribución salarial completa, o el refuerzo de medidas como la racionalización de entradas-salidas y la recuperación de horas en sectores como el servicios o la hostelería, que tradicionalmente emplean a más mujeres».

Además, el directivo añade que «resulta crucial impulsar un cambio de mentalidad que erradique tics culturales que se manifiestan en forma de prejuicios: se tiende a pensar que, por el cuidado de sus hijos, el compromiso de las madres solas será menor, causando rotación y absentismo. Sin embargo, la tendencia es justo la contraria, pues, precisamente por sus hijos, suelen aprovechar al máximo la oportunidad laboral, demostrando una alta fidelidad al proyecto al que se vinculan».

Por último, Mesonero apostilla que «estos prejuicios coexisten, en ocasiones, con una inadecuación de las competencias profesionales con las demandas del mercado, por lo que es esencial apostar por políticas activas de empleo que acerquen sus competencias a las nuevas exigencias del mercado laboral, garantizando su acceso al empleo de forma sostenible».