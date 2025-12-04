La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Dolores Berbell, propietaria del establecimiento rural Casa Chirreas, en la pedanía caravaqueña de Benablón, pone a punto ayer las estancias del alojamiento. J. F. Robles

«Tenemos familias que todos los años alquilan en las mismas fechas»

La dueña de Casa Chirreas, en Benablón, subraya que la vivienda «está muy solicitada tanto en invierno como en verano»

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:56

Comenta

El otoño es temporada alta en los alojamientos rurales de la comarca del Noroeste y en algunas épocas del año, como sucede en el ... puente de la Inmaculada, las casas de las pedanías de Moratalla y Caravaca de la Cruz están al completo. En muchos casos, son las mismas familias que en fechas similares regresan todos los años y que son «clientes fijos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

