«Tenemos familias que todos los años alquilan en las mismas fechas»

El otoño es temporada alta en los alojamientos rurales de la comarca del Noroeste y en algunas épocas del año, como sucede en el ... puente de la Inmaculada, las casas de las pedanías de Moratalla y Caravaca de la Cruz están al completo. En muchos casos, son las mismas familias que en fechas similares regresan todos los años y que son «clientes fijos».

Uno de estos alojamientos es la Casa Chirreas situada a las afueras de la pedanía caravaqueña de Benablón. María Dolores Berbell y su marido, Pedro Antonio García, decidieron rehabilitar la casa que el abuelo de Lola había construido con sus propias manos en los años 40 del siglo pasado. «Igual que hizo mi abuelo, nosotros también hemos hecho muchas de las cosas que hay en la vivienda; a Pedro le gusta mucho la restauración de muebles y hemos reutilizado puertas y ventanas de la casa para decorar las habitaciones», comenta Lola mientras prepara las toallas de una de las habitaciones.

La celebración del XXI Mercado Medieval en Caravaca y la aparición de los primeros copos nieve permiten asegurar además que estos próximos días el número de visitantes de la comarca será, como suele ser habitual, de miles de personas que llenarán los alojamientos y los establecimientos de hostelería, además de recorrer las calles del casco histórico de la ciudad de la Cruz para regresar, por unas horas, al Medievo.

María Victoria López, presidenta de la asociación Caravaca Rural, de la que forman parte una veintena de propietarios de alojamientos rurales del municipio, valora muy positivamente el funcionamiento de la asociación desde su puesta en marcha el pasado mes de mayo, «poco a poco se van incorporando más casas rurales y confiamos en poder contar con la mayoría de alojamientos en un futuro próximo». En cuanto a las previsiones de ocupación para los próximos días, adelanta que «está todo reservado, se puede decir, salvo que haya alguna cancelación de última hora, que hay lleno completo».

La vivienda tiene cinco dormitorios, dos cuartos de baño, la cocina y un gran salón con chimenea. En la parte posterior de la casa, con vistas a la sierra, hay un porche con barbacoa y piscina. «Hemos empezado el otoño muy bien, en octubre tuvimos gente todas las semanas y en noviembre, salvo una cancelación de última hora, también hemos cubierto nuestras expectativas», afirma. Tanto ella como su marido tienen otros trabajos, ella como contable y él como vendedor ambulante, «cuando decidimos arreglar la casa no sabíamos que esto lleva más trabajo del que pensábamos; estamos contentos de cómo nos va y hay familias que nos reservan de un año para otro en las mismas fechas, cosa que nos agrada porque es señal de que la casa les gusta y lo pasan bien».

Mientras Lola Berbell recorría ayer la Casa Chirreas mostrando con orgullo cada habitación, relataba numerosas anécdotas acontecidas «Un día que estábamos limpiando, me llamaron por teléfono para interesarse por la casa –comenta– y yo pensaba que era para el siguiente fin de semana pero no, eran dos franceses que iban en bici y que estaban en la puerta, les abrí y pasaron dentro, estaba lloviendo; y en otra ocasión, me pasó algo parecido con un alemán que venía andando desde el Polo Norte e iba camino de Tarifa. Tanto en un caso como en otro, pasaron unos días en la casa antes de seguir su viaje».

Antigüedades

Casa Chirreas mantiene la esencia de una casa señorial que ha sido reformada para dedicarla al turismo rural. En su interior hay muchas antigüedades, muebles restaurados que se mezclan con electrodomésticos de última generación. El esmero con el que está terminada cada estancia hace que el alojamiento «proporcione una estancia cálida en invierno y fresca en verano», concluye.