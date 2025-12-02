La familia de Sara Gómez vuelve a exigir responsabilidades por permitir que el centro operase sin la licencia necesaria

La familia de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció en 2022 tras someterse a una lipoescultura, sigue dispuesta a dar ... la batalla. Familiares de la víctima de esta operación de cirugía estética acudieron este martes a la Ciudad de la Justicia de Murcia para presentar una denuncia ante el juzgado decano en la que exigen que se investiguen las posibles responsabilidades de altos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos el propio consejero Juan José Pedreño, en el fallecimiento de Sara.

Este nuevo paso judicial llega prácticamente un mes después de que la Fiscalía archivase una denuncia similar reconociendo, sin embargo, que el centro médico Virgen de la Caridad de Cartagena, donde la mujer fue operada, carecía de la licencia U-47 que se exige para la práctica de intervenciones de cirugía estética. Tal y como recogió este diario, el consejero admitió hace unos días ante la Asamblea Regional que la clínica carecía hasta este mes de agosto de licencia para la realización de cirugías estéticas. Negó, sin embargo, que esto represente una irregularidad, porque la clínica sí disponía de licencia para albergar una unidad de cirugía plástica. Salud defiende que esto incluye las lipoesculturas, aunque su finalidad sea estética.

La familia de Sara Gómez no tardó en preguntar al Ministerio de Sanidad y la respuesta fue tajante: el hecho de que la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena contase con licencia para disponer de una unidad de Cirugía Plástica no habilitaba directamente al centro para la realización de intervenciones con fines estéticos, como la que en 2022 provocó la muerte de Sara Gómez. Amparándose en esa respuesta del Ministerio, la familia de Sara Gómez ha decidido acudir nuevamente a los tribunales -en este caso directamente a los juzgados- para exigir responsabilidades al más alto nivel.

«La Consejería de Salud, en lugar de cumplir su obligación de suspender y sancionar, ha optado por normalizar y premiar la conducta del centro infractor», reza la denuncia. «Además de inmoral y poco ético, es contrario a la ley». Los denunciantes remarcan que «la Consejería no puede actuar como si nada hubiese pasado, concediendo una licencia a posteriori sin exigir responsabilidades ni depurar irregularidades previas».