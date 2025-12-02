La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La familia de Sara Gómez y el diputado de Podemos Víctor Egio (izq.) presentando la denuncia este martes ante el juzgado. Javier Carrión/ Agm

La familia de Sara Gómez vuelve a exigir responsabilidades por permitir que el centro operase sin la licencia necesaria

Los allegados de la fallecida en una operación de cirugía estética insisten con una nueva denuncia ante el juez decano contra el consejero Pedreño y otros altos cargos

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:35

Comenta

La familia de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció en 2022 tras someterse a una lipoescultura, sigue dispuesta a dar ... la batalla. Familiares de la víctima de esta operación de cirugía estética acudieron este martes a la Ciudad de la Justicia de Murcia para presentar una denuncia ante el juzgado decano en la que exigen que se investiguen las posibles responsabilidades de altos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos el propio consejero Juan José Pedreño, en el fallecimiento de Sara.

