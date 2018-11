La Ley de Familia mantendrá que el aborto es «un fracaso» de la maternidad Adela Martínez-Cachá (centro) ayer en Murcia junto a los consejeros de Educación de La Rioja (Alberto Galiana), Madrid (Rafael Van Grieken), Galicia (Carmen Pomar) y Castilla y León (Fernando Rey). / N. GARCÍA Los cambios se limitarán a «una corrección» para reconocer que la interrupción del embarazo «está permitida en algunos supuestos» JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 25 noviembre 2018, 10:13

La Ley de Protección Integral de la Familia mantendrá en su artículo 74 que el aborto «es un fracaso del proceso natural de la maternidad». El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, advirtió ayer que los cambios en el borrador anunciados la semana pasada se limitarán a aclarar que «existen supuestos legales en los que se permite la interrupción voluntaria del embarazo». De esta forma, se pretende «dar seguridad jurídica» a la norma autonómica para que no colisione con el reconocimiento del derecho al aborto recogido en la legislación nacional.

El presidente se refirió a este asunto a preguntas de los periodistas durante unas jornadas educativas organizadas por el PP en Murcia. López Miras apuesta por mantener la referencia al aborto como fracaso en el artículado, sin pasarlo al preámbulo (donde tendría menos implicaciones legales). «Entiendo que [la referencia] podría ir en el articulado tal y como está, precisando efectivamente ese derecho que se recoge en el ordenamiento jurídico. Esto se va a limitar a una corrección jurídica, exclusivamente a eso. No hay otra cosa y que nadie espere que haya ningún otro cambio», aseguró. «El PP ya ha dejado claro cuál es su posición: la familia como núcleo básico de toda sociedad y defender la vida frente a la muerte», subrayó.

«Lo que vamos a hacer, y lo que hemos planteado desde el principio, es darle toda la seguridad jurídica a la ley. Queremos que está ley salga adelante y sea rotunda», aclaró López Miras. En este sentido, la modificación del artículo objeto de polémica se limitará a evitar que «no haya ningún tipo de resquicio legal como para que se le pueda poner cualquier tipo de reparo». López Miras señaló que «es cierto que en ese artículo se habla expresamente de un derecho, que en cierto modo está limitado, porque sí es cierto que existen supuestos legales en los que se permite la interrupción voluntaria del embarazo». Por tanto, «se trata de precisar, de que tenga toda la seguridad», insistió.

El Pacto contra la Violencia de Género se firmará hoy en San Esteban con la única presencia de PP y Ciudadanos

El presidente habló en todo momento de «supuestos» en los que «se permite» el aborto, si bien la ley actualmente en vigor, de 2010, es de plazos, al reconocer el derecho al aborto hasta la semana 14 sin tener que especificar supuestos. La ley anterior, de 1985, sí circunscribía la posibilidad de la interrupción del embarazo a determinados supuestos, como el riesgo de salud para el feto o la madre. Tras la elección como presidente del PP de Pablo Casado, el partido ha incluido la vuelta a esa ley de 1985 entre sus propuestas electorales.

«Están a tiempo»

La modificación del artículo 74 en la Ley de Protección Integral de la Familia fue planteada por el Gobierno regional como un gesto para que PSOE y Podemos reconsiderasen su decisión de no firmar -precisamente por esta referencia al aborto como un fracaso- el Pacto contra la Violencia de Género. López Miras insistió ayer en que ambos partidos «están a tiempo de demostrar su compromiso y responsabilidad» con este pacto, que «se ha trabajado durante 25 meses» y supondrá «ocho millones de euros» para políticas relacionadas con la lucha contra la violencia machista. No firmarlo, aseguró, «obedecería exclusivamente a un interés particular, partidista». El presidente también aseguró que ligar Ley de Familia con el Pacto contra la Violencia de Género es como mezclar «Fomento con Sanidad».

Pero el cambio en el articulado no convence ni a socialistas ni a Podemos, precisamente porque la ley mantiene su referencia al aborto como un fracaso. La diputada de Podemos María Ángeles García advirtió ayer que su formación no acepta «ni maquillajes ni retoques», e insistió en que el Gobierno regional es «machista» porque sus miembros siguen considerando el aborto como un «fracaso», algo «inaudito» porque es un «derecho fundamental de las mujeres, una conquista histórica». También señaló que el pacto «no tiene presupuesto ni dotación suficiente». Por su parte, Cambiemos Murcia hizo un llamamiento a movilizarse contra «el intento del PP por restringir el derecho a decidir de las mujeres en el borrador de la Ley de Protección Integral de la Familia».

Finalmente, el Pacto contra la Violencia de Género se firmará esta mañana en San Esteban con la única presencia de PP y Ciudadanos.