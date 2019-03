Una familia denuncia «trato de favor» con el sospechoso de una brutal agresión Alejandro, en el hospital. / lv El acusado, hijo de un alto mando de la Policía Local de Murcia, ni siquiera quedó detenido en comisaría tras negarse a prestar declaración RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 12 marzo 2019, 01:45

Con el rostro destrozado por los golpes, que le habían ocasionado múltiples fracturas craneales, Alejandro se debatía entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia mientras su presunto agresor ya había recuperado la libertad tras un breve paso por comisaría. Los agentes de la Policía Nacional que investigaban la brutal agresión lo dejaron en la calle unas horas después de haberle detenido, después de que el sospechoso se hubiera acogido a su derecho a no declarar, de forma que ni siquiera llegó a pasar una noche en dependencias policiales. La familia de la víctima denuncia un supuesto trato de favor por el hecho de que el presunto agresor es el hijo de un alto mando de la Policía Local de Murcia, como él mismo se preocupó de recordar repetidas veces la noche del suceso. «Estamos sintiendo una impotencia tremenda, porque parece que por ser hijo de quien es puede hacer lo que le apetezca», se lamentaba ayer Gregoria, la madre del joven apaleado.

Los hechos se produjeron en la calle Santa Rita de Murcia hacia las nueve de la mañana del pasado 1 de diciembre, aunque no habían trascendido hasta ahora. Una dotación del 091 fue enviado al lugar con el aviso de que había una persona tendida en la calle, sangrando abundantemente, como consecuencia de una agresión, y al llegar a esa calle los dos agentes se encontraron con que un joven, que estaba retenido por un grupo de personas, emprendía una veloz huida.

La fuga terminó en la cercana plaza de La Paz, donde el sospechoso, A.R.B., se había escondido bajo una furgoneta. En su poder se encontró el carné de conducir de la víctima.

«Llevo clavado que los agentes ni siquiera me avisaran de lo ocurrido», se lamenta Gregoria, la madre

La Policía identificó a un testigo de la agresión, quien reconoció al sospechoso y declaró en ese mismo instante que había golpeado a su amigo y que por eso lo estaba reteniendo junto a un grupo de personas. Otro testigo señaló que, aunque no había llegado a ver la paliza, unos conocidos le habían dicho que el autor era el joven a quien tenían controlado en ese lugar y que trató de escapar al llegar la Policía.

Los propios agentes intervinientes en este incidente señalaron que ya unos minutos antes habían tenido que actuar, pues habían pasado por el lugar y A.R.B., que estaba discutiendo con Alejandro, había requerido a los policías con el argumento de que el otro chico le había quitado el móvil y se negaba a devolvérselo. En ese momento, A.R.B. había dejando constancia, de manera reiterada, de que era el hijo de un oficial de la Policía Local.

Los agentes, tras comprobar que Alejandro no tenía en su poder el móvil de A.R.B., habían indicado a este los pasos a seguir si quería denunciar y se habían marchado por no encontrar razones para intervenir en ese momento. Un rato más tarde se produjo la brutal agresión.

Doce horas arrestado

El presunto autor de la paliza fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional en El Carmen hacia las diez de la mañana. Los encargados de la investigación tomaron declaración a un testigo y recabaron información sobre el estado de salud de la víctima, que en ese momento era muy preocupante: presentaba múltiples fracturas en el rostro -mandíbula, órbitas de los ojos, huesos de la nariz y tabique nasal...-, que requerían de una intervención quirúrgica urgente. Su vida parecía incluso comprometida, pues de hecho tuvo que ser ingresado en la UCI del centro hospitalario.

Pese a la gravedad de las lesiones y a los indicios y testimonios que señalaban a A.R.B. como supuesto autor de la paliza, la Policía lo dejó libre antes de las diez de la noche de ese mismo día 1, después de que el sospechoso se negara a prestar declaración. Se limitó a señalar que ya lo haría ante el juez. El instructor del atestado no consideró pertinente mantenerlo arrestado hasta su puesta a disposición judicial, aduciendo que no tenía antecedentes, que tenía domicilio conocido y que podía «presumirse que no se sustraerá a la acción de la justicia».

Once días más tarde, cuando compareció ante el juez asistido por un abogado, rechazó haber participado en la agresión. Insistió en que Alejandro le había quitado el móvil junto con otro amigo, pero aseguró que fue golpeado por un grupo de siete u ocho personas a las que no conocía. Y manifestó que si escapó a la carrera fue porque tenía miedo.

Por su parte, la víctima, cuando a los siete días de la agresión -y todavía desde el hospital- pudo hablar, negó haber sido agredido por un grupo de personas y aseguró que había sido golpeado por quien unos minutos antes le acusaba de robarle el móvil; esto es, por A.R.B..

«Está desmoralizado»

Gregoria, la madre de la víctima, asegura que su hijo «está totalmente desmoralizado, hundido; toda la familia lo está pasando muy mal», por el hecho de que no se haya adoptado medida alguna contra el supuesto autor de la paliza, quien se halla en libertad sin medida preventiva alguna. De hecho, tampoco el juzgado le ha impuesto ni siquiera una orden de alejamiento, hasta que se señale la vista oral. «Por supuesto que pienso que ha existido trato de favor por ser hijo de quien es. Y lo que ya no le perdono a la Policía es que ni siquiera me avisara de lo que le había pasado a mi hijo. Me enteré por el hospital. Y esa espina la llevo ahí clavada».