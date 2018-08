La familia de Alberto: «Necesitamos vuestra ayuda ahora más que nunca»

«Necesitamos vuestra ayuda ahora más que nunca». Jerónimo Hernández, hermano de Alberto, el joven desaparecido en la pedanía muleña de Casas Nuevas, hace hincapié, en una carta dirigida a 'La Verdad', en la importancia de que continúe la búsqueda de su familiar. Jerónimo sale así al paso de algunas informaciones que apuntan a la posibilidad de que el joven pueda haberse marchado por voluntad propia. «Él salió a dar un paseo dejando todas sus pertenencias en casa: DNI, carné de conducir, tarjeta sanitaria, una cantidad de dinero importante, llaves de casa, toda su ropa...», explica. «Esto es algo que no nos cuadra para una persona que se va de forma voluntaria».

En este sentido, la familia de Alberto argumenta que, «desde luego, parece inverosímil que alguien comience una nueva vida, si ni siquiera puede coger un coche para desplazarse al no llevar carné». Recalca que «tampoco lleva su DNI, así que de qué manera lo van a contratar para hacer su nueva vida. Estas cosas no cuadran en esta historia». En su carta, Jerónimo es más explícito y ahonda, un poco más, en la situación que atraviesa su hermano. «Él llevaba ya unos años sin trabajo, sin motivación, sin esperanza en su futuro, en un mundo laboral demasiado competitivo incluso para trabajar poniendo cafés», asegura. «Es posible que su mente haya dicho 'hasta aquí he llegado', y que haya sufrido algún tipo de desequilibrio que le haya hecho emprender un viaje a ninguna parte».

En su misiva, la familia abre la puerta, además, a que, aparte de los peligros exteriores, «él pueda hacerse daño a sí mismo en esta situación». Jerónimo recalca que «para mí este viaje es tan imprevisible como peligroso para mi hermano, puesto que, aunque tenga 30 años, yo lo conozco y es una persona que no tiene mucha iniciativa en la vida, que en muchas ocasiones no sabe manejarse, y que pensamos que puede acabar mal».

En este punto, Jerónimo remarca que «las cosas no son blancas o negras», e insiste en que «mi hermano quizás no sabe lo que está haciendo y hay que seguir buscándolo». Un objetivo para el que pide respaldo. «No sabemos cuál es la verdad de lo ocurrido, pero si ha decidido irse, él mismo se ha puesto en peligro y es nuestro deber ayudarle y tratar de que vuelva a casa, tanto por su integridad física como psicológica», concluye.