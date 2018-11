Cada día faltan a su puesto 6.700 trabajadores sin baja médica

Baleares y la Región de Murcia, con el 3,5% y el 4,3%, respectivamente, registraron los menores niveles de absentismo laboral en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso en ambos casos con respecto al año anterior del 0,42%, según un estudio realizado por la empresa Randstad. La tasa de absentismo laboral en España se sitúa en el 4,8% en el segundo trimestre del año y la tasa de absentismo no justificado, en el 1,3%.

La tasa de absentismo no justificado en Murcia se sitúa también por debajo de la media nacional. Cada día faltan a su puesto de trabajo más de 6.700 personas en la Región sin baja médica y en el último trimestre se han dejado de realizar más de 11,4 millones de horas laborales en Murcia.

El estudio refleja que, cada día, a nivel nacional un total de 256.000 personas de media no acudieron a su puesto de trabajo pese a no estar de baja, mientras que un total de 676.000 personas se encontraban cada día de baja médica. Por comunidades, País Vasco (6,2%), Asturias (5,5%) y Castilla y León (5,4%) fueron las comunidades con mayor nivel de absentismo, integrando tanto las bajas por incapacidad temporal (IT) como el resto de motivos.