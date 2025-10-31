Fallece Fernando Jiménez Valera, primer presidente de Assido Fue uno de los fundadores de la asociación, a la que dirigió en 1981 y de la que fue nombrado presidente de honor

LA VERDAD Viernes, 31 de octubre 2025, 16:56

Assido comunicó este viernes el fallecimiento de Fernando Jiménez Valera, el primer presidente que tuvo la asociación en 1981 tras su fundación. Jiménez Valera, según trasladó Assido en un comunicado, formó parte de aquella generación de padres y madres valientes que, a comienzos de los años ochenta, decidieron cambiar el futuro de sus hijos con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Gracias a su impulso y determinación, el 6 de mayo de 1981 se presentaron en el Registro de Asociaciones los estatutos fundacionales de Assido, marcando el inicio de una trayectoria que ha transformado la vida de cientos de personas y familias en la Región de Murcia.

En reconocimiento a su dedicación y compromiso, en la Asamblea General de 2023 fue distinguido, junto a otras familias pioneras, por su papel esencial en los orígenes de la asociación. Más recientemente, en mayo de 2025, fue nombrado presidente de honor de Assido, un título que refleja el cariño y el respeto que toda la comunidad le profesa.

Durante toda su vida, Fernando Jiménez Valera mantuvo un interés constante por los proyectos y la vida asociativa de Assido, participando activamente y ofreciendo siempre su apoyo y consejo. «Se ha marchado sin llegar a ver hecho realidad el campus y residencia de Assido, un proyecto que fue su gran ilusión —compartida por todas las familias fundadoras— y que simboliza la autonomía y el futuro que soñaron para sus hijos», apuntaron fuentes de la asociación.

El actual presidente de la organización, Víctor Martínez López, señaló que «Jiménez Valera representa la raíz misma de Assido: la fuerza de unos padres que no se conformaron con lo que había y decidieron construir un futuro mejor para sus hijos. Su ejemplo sigue vivo en cada familia, en cada profesional y en cada persona con síndrome de Down que forma parte de nuestra asociación».