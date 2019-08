El TSJ falla que Educación vulneró la libertad sindical en favor de CSIF El tribunal no accede, sin embargo, a la reclamación de 12.500 euros por daños y perjuicios al no quedar acreditados EFE Murcia Sábado, 3 agosto 2019, 10:43

La Consejería de Educación vulneró el derecho a la libertad sindical al permitir solo a CSIF utilizar, en periodo electoral, la red de correo corporativo de la misma para el envío de un mensaje a los más de 20.000 docentes de enseñanzas no universitarias para destacar los logros obtenidos en las negociaciones para fijar la oferta pública de empleo. Así se declara en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) que estima el recurso que presentó el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, La Intersindical.

El tribunal, por el contrario, no accede a condenar a la Consejería a pagarle una indemnización de 12.500 euros que reclamó por daños y perjuicios al no haber quedado acreditados los mismos. En ese sentido, el TSJRM comenta que la demandante no ha acreditado que tuviera que acudir a otros medios para difundir sus mensajes, como habría sido el correo postal. Y añade que, además, triunfó en aquellas elecciones, celebradas en noviembre de 2018, al conseguir doce representantes en la Junta de Personal, mientras que el sindicato frente al que se sintió discriminada, que sí utilizó los correos corporativos, no logró ninguno.

La sentencia indica que CSIF utilizó el correo corporativo de la Consejería para enviar un mensaje en el que se resaltaba que había conseguido las 1.300 plazas que había presentado a la Administración para la oferta de empleo público de 2019. Además, vertía críticas contra otras fuerzas sindicales, a las que acusaba de hacer unas ofertas «populistas» y de no saber negociar. La Sala comenta que la propia Consejería, a las pocas horas, decidió anular el acceso a las listas de distribución para no interferir en el proceso electoral. El tribunal considera que la actuación por vía de hecho de la Consejería constituyó una vulneración del derecho a la libertad sindical, por lo que declara la nulidad de la misma.