La Facultad de Matemáticas rinde homenaje póstumo al profesor Bernardo Cascales UMU MURCIA. Viernes, 26 octubre 2018, 08:34

La Facultad de Matemáticas dedicó el pasado 18 de octubre una emotiva jornada de recuerdo a quien fuera uno de sus profesores más queridos: Bernardo Cascales, que falleció el pasado mes de abril. En un acto presidido por el rector de la UMU, José Luján, se descubrió una placa por la que el salón de actos de la Facultad llevará desde ahora el nombre del matemático; un salón de actos que se quedó pequeño para rendirle tributo.

«Después de toda una vida dedicada a las matemáticas, al departamento y a la universidad, esta es nuestra humilde contribución para tener su recuerdo presente», afirmó Eliseo Chacón, director del departamento de Matemáticas, cuyo seminario tendrá a partir de ahora también el nombre de Bernardo Cascales.

Cascales, quien ocupó el cargo de vicerrector de Coordinación e Internacionalización, fue miembro de la primera promoción de matemáticos de la UMU y desarrolló toda su carrera en la institución docente. En la semblanza realizada, fue recordado como una persona con verdadera pasión, no solo por las matemáticas, sino por transmitirlas a los alumnos con verdadero interés por aprender.

El rector dejó patente en su intervención la emoción que todos tenían por el homenajeado: «En esta intervención final yo como rector debería hilvanar un discurso con palabras como energía, ilusión, entusiasmo, dinamismo, inquietud, compañerismo, responsabilidad, compromiso, amor y recuerdo. Pero la emoción no me deja hacerlo, en este momento hay muchísima emoción en este salón de actos que acabamos de dedicar a Bernardo Cascales, por ello, en lugar de palabras, pido que me acompañéis en un fuerte y sentido aplauso de recuerdo para nuestro compañero y de cariño a su familia».

Parte de su familia estuvo presente en el acto y recibió la Insignia de Oro de la Facultad de Matemáticas concedida a Cascales.

Recordando a Cremades

La Universidad de Murcia también celebró el pasado 18 de octubre, un homenaje póstumo a Carmen María Cremades Griñán, profesora especialista en Historia Moderna fallecida en mayo de 2016. El acto se celebró en el Salón Rector Sabater del edificio Aulario de Ronda de Levante. El rector, José Luján, asistió al homenaje, durante el que tuvieron lugar diferentes conferencias y ponencias con la temática de la Historia como hilo conductor.

Carmen María Cremades, profesora titular de la Facultad de Letras, fue entre los años 1991 y 1993 diputada por el Partido Popular.