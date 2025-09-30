El factor humano: la clave del éxito en El Batel

El equipo profesional que integra el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel trabaja con el objetivo de hacer que cada cliente y cada asistente se sientan especiales

En El Batel sabemos que el éxito de un evento no depende solo de la espectacularidad de los escenarios, la tecnología o la ubicación privilegiada. Todo eso importa, pero hay un elemento que, para nosotros, marca la diferencia y convierte cada proyecto en una experiencia única: el factor humano.

Detrás de cada congreso, jornada profesional, concierto o encuentro cultural hay un equipo cercano, comprometido y apasionado que trabaja con un objetivo muy claro: hacer que cada cliente y cada asistente se sientan especiales. Para nosotros, cada evento es mucho más que una fecha en el calendario; es un reto, una historia que contar y una oportunidad para crear recuerdos imborrables.

La cercanía que nos distingue

Uno de los aspectos más valorados por nuestros clientes es la atención personalizada. Entendemos que organizar un evento puede ser complejo, por eso acompañamos a cada organizador de principio a fin, escuchando sus necesidades, proponiendo soluciones creativas y cuidando cada detalle.

«Desde el Área de Innovación y Transformación del INFO hemos realizado varios eventos de carácter tecnológico de ámbito nacional e internacional. Aparte de la localización y las instalaciones, destacaría por encima de todo el equipo humano, por su profesionalidad y atención para que todo saliera perfectamente», asegura Antonio Romero Navarro, desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

En El Batel no solo ofrecemos infraestructura, sino también confianza, empatía y calidez humana en cada fase de la organización del evento.

Cartagena, un valor añadido

El éxito de los eventos que acogemos también se nutre de un factor externo muy especial: Cartagena. Nuestra ciudad aporta un entorno único y un carácter cercano, amable y hospitalario que hace que quienes nos visitan se sientan bienvenidos desde el primer momento.

«Hemos recogido una sensación de calidez y cariño en la recepción de nuestros congresistas en la ciudad. La accesibilidad para desplazarse caminando entre alojamientos y auditorio, junto a la organización impecable del equipo de El Batel, ha hecho que la experiencia sea inolvidable», asegura Juan Carlos Rueda Garrido, de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo

Con su riqueza cultural, su historia, su gastronomía y su ambiente mediterráneo, Cartagena convierte cada evento en una experiencia que va más allá de lo profesional.

En definitiva, El Batel combina instalaciones modernas, un equipo cercano y el atractivo de Cartagena para crear eventos que dejan huella. Porque un evento puede terminar, pero las emociones permanecen.

