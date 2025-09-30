La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica del auditorio principal desde la cabina de sonido.

El factor humano: la clave del éxito en El Batel

Eventos ·

El equipo profesional que integra el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel trabaja con el objetivo de hacer que cada cliente y cada asistente se sientan especiales

Efq

Cartagena

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:21

En El Batel sabemos que el éxito de un evento no depende solo de la espectacularidad de los escenarios, la tecnología o la ubicación privilegiada. Todo eso importa, pero hay un elemento que, para nosotros, marca la diferencia y convierte cada proyecto en una experiencia única: el factor humano.

Detrás de cada congreso, jornada profesional, concierto o encuentro cultural hay un equipo cercano, comprometido y apasionado que trabaja con un objetivo muy claro: hacer que cada cliente y cada asistente se sientan especiales. Para nosotros, cada evento es mucho más que una fecha en el calendario; es un reto, una historia que contar y una oportunidad para crear recuerdos imborrables.

La cercanía que nos distingue

Uno de los aspectos más valorados por nuestros clientes es la atención personalizada. Entendemos que organizar un evento puede ser complejo, por eso acompañamos a cada organizador de principio a fin, escuchando sus necesidades, proponiendo soluciones creativas y cuidando cada detalle.

«Desde el Área de Innovación y Transformación del INFO hemos realizado varios eventos de carácter tecnológico de ámbito nacional e internacional. Aparte de la localización y las instalaciones, destacaría por encima de todo el equipo humano, por su profesionalidad y atención para que todo saliera perfectamente», asegura Antonio Romero Navarro, desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

En El Batel no solo ofrecemos infraestructura, sino también confianza, empatía y calidez humana en cada fase de la organización del evento.

Cartagena, un valor añadido

El éxito de los eventos que acogemos también se nutre de un factor externo muy especial: Cartagena. Nuestra ciudad aporta un entorno único y un carácter cercano, amable y hospitalario que hace que quienes nos visitan se sientan bienvenidos desde el primer momento.

«Hemos recogido una sensación de calidez y cariño en la recepción de nuestros congresistas en la ciudad. La accesibilidad para desplazarse caminando entre alojamientos y auditorio, junto a la organización impecable del equipo de El Batel, ha hecho que la experiencia sea inolvidable», asegura Juan Carlos Rueda Garrido, de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo

Con su riqueza cultural, su historia, su gastronomía y su ambiente mediterráneo, Cartagena convierte cada evento en una experiencia que va más allá de lo profesional.

En definitiva, El Batel combina instalaciones modernas, un equipo cercano y el atractivo de Cartagena para crear eventos que dejan huella. Porque un evento puede terminar, pero las emociones permanecen.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El factor humano: la clave del éxito en El Batel

El factor humano: la clave del éxito en El Batel