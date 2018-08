«Me expreso mucho mejor en los grandes lienzos que en los pequeños» María Teresa Ibáñez. / JUAN CARLOS CAVAL / AGM María Teresa Ibáñez, pintora MINERVA PIÑERO Murcia Miércoles, 15 agosto 2018, 11:19

A María Teresa Ibáñez (Alicante, 1961) le mueven las realidades tristes y alegres; las emociones; todo aquello que encuentra diferente a la normalidad; el arte más rompedor. De niña, colgaba en la cochera de la casa en la que creció, un rincón que su padre utilizaba como almacén, sus primeras obras, dibujadas con carboncillo. Ahora, dedica su tiempo a la creación de pinturas abstractas. Esta artista no se atreve a definir sus cuadros. «Pero dicen que tienen mucha fuerza», cuenta. Inquieta, soñadora y creativa, es capaz de quedarse absorta durante más de cuatro horas ante sus lienzos, mientras encuentra la forma de plasmar en ellos las emociones.

-¿De dónde nacen sus ideas?

-Son meditaciones, surgen en mi interior. Al dejar la mente en blanco, salen las madejas que tenemos en nosotros mismos, los pensamientos que a lo mejor no pueden sacarse solo con terapias. Cuando estoy pintando, me encuentro en una meditación. Sin darme cuenta, pueden haber pasado horas y horas.

-¿Practica la meditación en otros campos de su vida?

-Sí. De hecho, he visitado varias veces el monasterio Zen Luz Serena, en Requena. Hace un mes, estuve en un retiro y les doné una pintura de un buda para apoyar las reformas de este monasterio. La meditación es, desde mi punto de vista, una forma de 'autosanarte'. No te cuesta dinero, solo tienes que cruzar tus piernas e intentar dejar tu mente en blanco. Además, lo único que necesitas para practicarla es un cojín. Es curativa. Y la recomiendo sin dudarlo.

-¿Sus cuadros pueden interpretarse de una sola forma o de varias?

-Yo sé lo que pinto, pero cada uno puede darle su enfoque. En 'Barco en tempestad', uno de mis cuadros, por ejemplo, reflejé una tormenta que guardaba en mi interior, un volcán de emociones que sentía. Sin embargo, un compañero, al observarlo, me dijo que solamente podía ver a un oso con una taza de té. Dos interpretaciones que no tienen nada que ver. En ese momento, empecé a contemplar la obra y logré ver al oso y su taza. Al final, cada uno puede interpretar los cuadros con sus propios pensamientos. De hecho, yo, cuando me abstraigo, sé que en ese instante estoy creando, pero no sé exactamente lo que estoy haciendo.

-¿Por qué siempre pinta sobre lienzos de grandes tamaños?

-Porque cuando me pongo frente a lienzos pequeños no consigo sacar lo que quiero. Me expreso mucho mejor en los grandes. Ahora, realizo mis obras teniendo en cuenta cuánto mide mi furgoneta. Así, puedo hacer los cuadros lo más grandes posible. Suelen ser de 1,20 metros de alto y de ancho, las dimensiones que me permite este vehículo. También tengo otro formato, que es de 100 centímetros de alto y 81 de ancho, aunque el otro me gusta más.

-¿Qué técnicas emplea?

-El óleo, el acrílico... Utilizo técnicas mixtas; me enriquezco de todas. También creo mi propia pintura con pigmentos, aceites y otros componentes. Me gusta experimentar.

-¿Le añade a sus obras elementos en tres dimensiones, objetos?

-Lo he hecho en algunas ocasiones. A veces, si me interesa conseguir alguna textura, les agrego polvo de mármol y una especie de yeso para hacer volúmenes. Aunque he llegado a utilizar cápsulas de plástico vacías, papel arrugado, plástico, cadenas... Incluso uñas postizas que, al ser recortadas, se convertían en lágrimas.

-¿Se ha planteado alguna vez pintar cuadros más realistas?

-Esta es mi línea y de momento voy a seguir con ella, aunque, cuando alguien me pide un encargo personalmente, también realizo retratos.

-¿Qué pintor abstracto recomendaría?

-A Antoni Tàpies, por ejemplo. Me gusta porque es un artista que rompe con los esquemas, que no deja indiferente al público. Ya sea para poner verde al pintor o a su cuadro, o para halagarlos, la pintura tiene que moverte, sensibilizarte, decirte algo. Eso es el arte. De alguna forma, las obras deben conectar con el público.

-¿Dónde pueden contemplarse sus cuadros?

-En Barcelona, en el hotel Arrahona. Allí tengo tres obras abstractas que estarán expuestas hasta el 4 de septiembre. Después, espero realizar alguna exhibición en Murcia, donde ya he expuesto de la mano de la gestora cultural Clara Sánchez Baldó.