Los expertos piden a Sanidad que autorice ya la pastilla preventiva El Ministerio se comprometió a financiar la PrEP, como ya hacen Francia y otros países, pero la medida aún no se ha aprobado JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 1 abril 2019, 07:15

La investigación en nuevos tratamientos más eficaces es solo una de las patas que conforman la estrategia global frente al VIH. Los expertos ponen el acento en la prevención porque, evitando la transmisión, la erradicación del virus podría ser una realidad al alcance de la mano. Pero en España, y desde luego en la Región de Murcia, la prevención sigue siendo una asignatura pendiente.

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud, seis de cada diez nuevos diagnósticos son tardíos, lo que significa que llegan cuando el paciente ya sufre cierto grado de inmunosupresión. Esto no solo supone un problema para el propio portador del virus, que ve más afectada su calidad de vida, sino que favorece la aparición de nuevos casos. A día de hoy, los tratamientos antirretrovirales permiten convertir en indetectable la carga viral, lo que significa que un paciente correctamente tratado difícilmente transmitirá el virus.

Pero los expertos abogan por dar un paso más, ofreciendo medicación antirretroviral a personas sanas pero que están en riesgo de contraer el VIH porque mantienen de manera habitual relaciones sexuales sin protección. Se trata de la PrEP -profilaxis pre-exposición-, un tratamiento que ya financia el sistema público en Francia y que está extendido en otros países como Estados Unidos. En España, sin embargo, su dispensación no ha sido todavía autorizada.

Seis de cada diez casos se diagnostican demasiado tarde en la Región, lo que evidencia los fallos en la prevención

«Hay muchos estudios que han demostrado su eficacia, es una pena que todavía no esté disponible», lamenta Enrique Bernal, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Reina Sofía. El Ministerio de Sanidad se comprometió a incluir la PrEP en el Sistema Nacional de Salud, pero la legislatura acaba sin que la medida haya sido aprobada.

Carlos Galera, médico de la Unidad de VIH de La Arrixaca, coincide en la importancia de facilitar el acceso a la PrEP lo antes posible. «En Estados Unidos, la Administración de Donald Trump ha incluido la PrEP como una de las estrategias fundamentales para erradicar el VIH en un plazo de diez años. Es una medida necesaria y en Estados Unidos no se ve afectada por condicionantes ideológicos», subraya Galera.

De momento, el tratamiento profiláctico solo está disponible en España a través de algunos programas concretos, como el que desarrolla en Barcelona el BCN PrEP Point, un centro comunitario de prevención y detección del VIH, o el que puso en marcha la clínica Sandoval de Madrid. Ante este vacío, hay quien termina adquiriendo el fármaco por internet, con los riesgos que esto conlleva.

La vacuna, más difícil

La PrEP podría ser una de las herramientas más eficaces contra el VIH, a falta de vacunas disponibles. Tampoco se vislumbran, de momento, tratamientos curativos. «Es muy difícil porque, a diferencia de la hepatitis C, el VIH es un virus que se integra en el ADN de las células», explica Enrique Bernal, del Reina Sofía. Los investigadores, sin embargo, no solo no arrojan la toalla, sino que han dado con hallazgos prometedores, como la erradicación del virus en dos pacientes que, tras sufrir leucemia, recibieron un trasplante de médula, con la particularidad de que los donantes presentaban una mutación en los linfocitos CD4 que los hacía inmunes al VIH. Al primer caso, bautizado como 'el paciente de Berlín', le ha seguido, este mismo año, un segundo, esta vez en Londres.