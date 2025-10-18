Expertos debaten sobre el impacto de salir al comercio exterior para las empresas regionales Un encuentro reunirá en LA VERDAD a representantes del mundo de la economía, Administración y banca para identificar las barreras y oportunidades asociadas a este proceso

Las empresas de la Región de Murcia tienen ya un importante recorrido en el plano internacional, donde cuentan con la confianza de los mercados en los cinco continentes. Precisamente, la cifra de exportaciones alcanzó los 7.000 millones de euros en el primer trimestre del año y deja un saldo positivo en su balanza comercial con el exterior de 51 millones de euros.

Las numerosas compañías de diferentes sectores (agroalimentario, industrial, tecnológico, etc.) que optan por expandirse a otros países lo hacen, fundamentalmente, por la ambición de incrementar sus cifras de ventas, aumentar su competitividad y diversificar sus destinos comerciales. Este proceso, complejo y bastante meditado, se ha visto favorecido por la red de infraestructuras logísticas; el respaldo de administraciones, corporaciones de derecho público, bancos..., y la buena prensa de los productos de la Región de Murcia en el exterior.

Más información Qué: Desayuno informativo 'Pymes en expansión: Crecer en nuevos mercados'.

Organizan: LA VERDAD y BBVA.

Cúando: Lunes, 20 de octubre, en la sede de LA VERDAD.

Con el objetivo de dialogar sobre la importancia de cruzar las fronteras para crecer y analizar las barreras y oportunidades que se encuentran las entidades en esta experiencia internacional, el próximo lunes, 20 de noviembre, se celebrará un desayuno informativo con representantes de la empresa, la banca y la administración. El encuentro, bajo el título 'Pymes en expansión: Crecer en nuevos mercados', tendrá lugar en la sede de LA VERDAD y estará moderado por el periodista de este diario Zenón Guillén, especializado en temas de economía.

El panel de expertos lo integrarán Alberto Carretón, director de Pymes de la Territorial Este de BBVA; Paula Nieto, directora territorial de Comercio e ICEX en Murcia, y José Balibrea, director general de Iberchem y vicepresidente F&F Croda.

Entre los asuntos que se pondrán encima de la mesa, destaca el papel de la innovación en la salida al exterior, que permitirá reflejar en primera persona si el tamaño de las empresas es un condicionante para dar el salto internacional, si la digitalización facilita este proceso y si existe correlación entre las dos condicionales anteriores, además de las soluciones digitales disponibles para apoyar la internacionalización de las empresas.

La cobertura informativa del evento 'Pymes en expansión: Crecer en nuevos mercados' se publicará en las versiones de papel y digital de LA VERDAD.