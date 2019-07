«Existen alimentos de origen vegetal con más proteína que la carne» Vicky Torrano. / EDU BOTELLA Vicky Torrano es una chef vegana especializada en cocina viva y natural Miércoles, 31 julio 2019, 08:03

Vicky Torrano, de Murcia, se declara una apasionada de la naturaleza y de conocer mundo. Es creadora de la página Vicky Vegan Life, donde da luz y comparte su estilo de vida sano y natural. Es una chef vegana especializada en cocina viva y natural. Vegana desde hace seis años y enamorada de este estilo de vida. Realiza talleres y cursos presenciales para compartir consejos sobre cómo vivir un estilo de vida más consciente y feliz.

-¿Por qué deberíamos optar por una dieta vegana?

-Numerosos estudios científicos han demostrado y avalan que seguir una alimentación basada en ingredientes vegetales y de buena calidad está vinculada a una gran variedad de beneficios para nuestra salud, como, por ejemplo, la pérdida de peso en casos de obesidad, la disminución de sufrir diabetes, cardiopatías y cáncer, entre los más comunes.

-¿Cuál es la diferencia entre una dieta vegana y vegetariana?

-Me encanta esta pregunta, ya que con estos dos términos hay mucha confusión . Me gustaría aclarar que no existe una dieta vegana, cuando hablamos de ser vegano, hablamos de un estilo de vida donde se lleva una alimentación vegetariana, no participar ni contribuir con el abuso de los seres humanos ni el maltrato animal en todos sus campos. También entra el respeto hacia los demás y el medio ambiente. Hoy en día, muchas personas se clasifican como veganas tan solo por llevar una dieta libre de productos animales y sus derivados. Que en realidad esta gente se debería llamar vegetariana. También hay personas que optan por eliminar solo la carne, pero si incluyen pescado y derivados en su dieta, que serían los 'pescetarianos'.

-Una de las cosas que más suele preocupar es en relación a las proteínas de la carne. ¿Cómo obtenerlas con una dieta vegana?

-No hay de qué preocuparse, se ha demostrado que el cuerpo humano no necesita tanta proteína diaria como se piensa, con solo un 18% al día tenemos más que suficiente. La ingesta de un elevado nivel de proteínas, como hoy en día ocurre, conlleva a la larga el riesgo de se desarrollen enfermedades comunes. Existen alimentos de origen vegetal que contienen más proteína que la carne y que disponen de los ocho aminoácidos esenciales que nuestro organismo necesita y que son de fácil absorción y asimilación. Los que más destacan por su alto contenido proteico son las almendras, las semillas de sésamo, la de girasol, semillas de cáñamo, los guisantes, la soja, el trigo sarraceno, la quinoa, los vegetales de hoja verde, el brócoli y la mayoría de las frutas.

-¿El cambio hacia una dieta vegana tiene que hacerse progresivamente?

-Esto va a depender mucho de cada persona y van a influir muchos factores, pero, sobre todo y más importante, el nivel de convencimiento y fuerza de voluntad de cada uno para querer hacer este cambio.

-En los talleres que organiza, ¿qué podemos aprender?

-Siempre me centro en enseñar nuevas formas de alimentarnos basada en ingredientes cien por cien naturales de origen vegetal, siendo todos ellos vivos, sin ser cocinados.

-¿Sabemos realmente lo que comemos?

-Por desgracia, hoy en día nos metemos en el cuerpo cualquier cosa, haciendo solo caso de lo que dice la publicidad y si su apariencia es más o menos bonita. Me causa mucha tristeza ver cómo gente que quiere llevar una dieta más saludable y alimentarse mejor se deja influir por estas cosas sin saber realmente lo que comen.