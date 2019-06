La investidura de López Miras se ve amenazada por las exigencias de Cs y Vox Miguel Garaulet, José Miguel Luengo y Luis Gestoso / LV El partido naranja «no descarta» irse con el PSOE si entra en el Gobierno la formación de Abascal, que pide una consejería MANUEL BUITRAGO Martes, 18 junio 2019, 03:30

El Partido Popular se encuentra en mitad del fuego cruzado de Ciudadanos y Vox en la semana clave para perfilar un acuerdo que facilite la investidura de Fernando López Miras y la coalición de gobierno. Después de la convulsa constitución de los ayuntamientos -principalmente los de Murcia, Cartagena y Lorca-, comienza la cuenta atrás para que los comités negociadores cierren el pacto PP-Ciudadanos para la Comunidad. La tensión crece porque el partido naranja y la formación de Abascal no aflojan en sus pretensiones, lo cual pone en jaque la renovación de los populares al frente del Ejecutivo.

Los equipos que dirigen el diputado de Ciudadanos Miguel Garaulet y el alcalde de San Javier José Miguel Luengo esperan reunirse hoy o mañana para tratar de avanzar, mientras pende la advertencia de Vox de que votará en contra de la investidura de Miras si no entran también en el Gobierno con una consejería, recalcó ayer Luis Gestoso, el hombre fuerte de Abascal en la Región.

Luengo consideró lógico que exista cierta tensión en los días clave. No obstante, se sentará estos días con representantes de ambas formaciones para intentar que «cedan un poco». Gestoso advirtió de que no van de farol. De hecho, Vox suspendió ayer las negociaciones con el PP para investir como presidenta de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso. En la misma línea, Garaulet subrayó ayer que las líneas rojas están marcadas frente a Vox y que su partido «no descarta irse con el PSOE» en última instancia. «Es una posibilidad», precisó. Bastará con que los cuatro diputados de Abascal tumben el acuerdo de investidura en la primera votación, avisó.

Los populares, en medio del fuego cruzado Miguel Garaulet. Diputado nacional y negociador de Ciudadanos «No vamos a entrar con Vox en el Gobierno, no tenemos nada que hablar, salvo cambio de estrategia nacional de Cs. Nuestras líneas rojas están bien definidas». «No descarto que nos vayamos al final con el PSOE, es una posibilidad. Si (Vox) tumba el acuerdo en la primera votación, no hay más que hacer» José Miguel Luengo. Alcalde de San Javier y negociador del PP «Voy a sentarme con unos y otros para comprobar hasta qué punto están dispuestos a ceder. Todos tendremos que ceder un poco; los ciudadanos quieren soluciones». «Son días de tensión y vamos a ver hasta dónde aprietan. Si Ciudadanos se fuera con el PSOE, tendría que explicar muy bien cuándo empieza la frustración» Luis Gestoso. Secretario de Vox en la Asamblea y negociador «Si entra Ciudadanos en el Gobierno regional, también tenemos que entrar nosotros. No daremos un cheque en blanco para que hagan lo que quieran». «Esto es un paripé porque Ciudadanos tiene un pacto con los socialistas, que están confiados en que van a gobernar. Quieren poner a Vox como excusa»

«Estos días haremos el trazo fino», manifestó Miguel Garaulet en relación al posible acuerdo con el Partido Popular, aunque puntualizó que están ocurriendo «tantas cosas nuevas que hacen que haya que retomarlo todo», dijo refiriéndose a la configuración del mapa nacional y autonómico, y el efecto que pueda tener en la política regional. El diputado considera que existe voluntad de pactar con los populares, y que habría que cerrar el acuerdo en un plazo máximo de quince días. «Cuanto antes mejor; la sociedad está inquieta y quiere que tomemos ya decisiones», significó a 'La Verdad'.

Garaulet señaló que las líneas de su partido están claras. «No vamos a entrar con Vox en el Gobierno regional, salvo que haya un cambio de postura en la estrategia de Ciudadanos a nivel nacional. No tenemos que hablar nada con ellos». Hizo extensivo este veto a Podemos.

El PP se reunirá pronto con Cs para perfilar el pacto, y Garaulet señala que «hay muchas cosas nuevas»

En el supuesto de que Vox lleve adelante su advertencia y no apoye en la Asamblea Regional la investidura de López Miras, el diputado de Ciudadanos aseguró que no dudarán en cambiar de aliado de forma inmediata. «No descarto ir con el PSOE al final; es una posibilidad», dijo. Su partido no permitirá una repetición de las elecciones.

«No somos leprosos»

Luis Gestoso, que ejerce como secretario del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea y de vínculo con la dirección nacional de su partido, explicó a esta Redacción que le trasladó a José Miguel Luengo los requisitos para apoyar la investidura: tener las mismas condiciones que Ciudadanos para participar en el Gobierno regional, en proporción a su número de diputados. «Estamos esperando una respuesta del PP. Si entra Ciudadanos, tenemos que entrar nosotros». Apostilló que le tienden la mano al partido naranja, pero que no le van a regalar nada a nadie.

Luengo atribuye el choque a la tensión del momento, mientras que Gestoso avisa de que no van de farol

Se quejó de la experiencia de Andalucía, donde «se pasaron por el forro todo lo que pactamos; no entramos en el Gobierno y nos engañaron. Pero aquí no va a suceder lo mismo. No vamos a dar un cheque en blanco para que hagan con nuestros votos lo que les dé la gana». Luis Gestoso consideró que Ciudadanos «está poniendo a Vox como excusa para irse con el PSOE. Todo lo que está ocurriendo es un paripé porque Ciudadanos tiene un pacto con los socialistas, que están muy confiados en que al final van a gobernar ellos, y no el Partido Popular».

El dirigente de Vox apuntó que apoyarán incondicionalmente al PP «si gobierna solo en la Región», sin Ciudadanos. A su partido no le basta con haber conseguido un puesto en la Mesa de la Asamblea, que le cedieron los populares. A su juicio, «Vox cedió demasiado», y no puede interpretarse como que van a apoyar una coalición PP-Cs sin que ellos participen también, al menos con una consejería. «No somos leprosos, nuestros votos valen lo mismo que los demás», dijo. Ante la posibilidad de que voten en contra de la investidura de López Miras, al igual que PSOE y Podemos, contestó que lo que hagan estos dos partidos «nos da igual».

Doble frente para el PP

A José Miguel Luengo le toca mediar entre ambos partidos, en paralelo a las negociaciones que se realizan en Madrid para desbloquear la situación. Apuntó a 'La Verdad' que esperan reunirse hoy con Ciudadanos para avanzar en el pacto de Gobierno y «concretar los acuerdos programáticos en los que estamos avanzando». Reconoció que existen posiciones encontradas que hay que solucionar. «Son días de tensión y vamos a ver hasta dónde aprieta cada uno».

No obstante, ante la posibilidad de que Ciudadanos les dé un portazo y se vaya con el PSOE en el último momento debido al choque con Vox, Luengo comentó que la formación naranja «tendrá que explicar muy bien» ese giro político «y dónde empieza la frustración». El dirigente popular se sentará con representantes de ambos partidos «para ver hasta dónde están dispuestos a ceder, ya que los ciudadanos quieren soluciones. Todos tenemos que ceder un poco. Ser capaces de sentarnos a dialogar con cualquiera», apostilló.

Luengo no cree que «sean para tanto» las discrepancias entre Cs y Vox, ya que ambos tienen representación en la Mesa de la Asamblea. «Es la Mesa más importante de todos los murcianos», señaló, por lo que a su juicio bastaría para entenderse.