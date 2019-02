Exigen la regulación del Bachiller Internacional, que lleva 13 años como título experimental La situación de provisionalidad genera problemas a la hora de convalidar los estudios, organizar la admisión y seleccionar a docentes FUENSANTA CARRERES Jueves, 14 febrero 2019, 07:37

El Bachillerato Internacional, un programa de excelencia que permite a los alumnos obtener doble titulación y un nivel de idiomas superior a la media, no está regulado en la Región, y sigue funcionado con una normativa experimental que genera serios inconvenientes a los estudiantes y docentes.

El modelo solo se imparte en 23 institutos públicos de toda España, dos de ellos en la Región: el IES Alfonso X de Murcia y el Juan de la Cierva Codorníu de Totana. Se implantó en 2005, cuando los programas comenzaron a funcionar de forma experimental. Desde entonces, el título no ha sido regulado de forma definitiva, lo que, según denuncian los padres de alumnos, genera inconvenientes y desajustes para los estudiantes y profesores. Por ejemplo, a la hora de acreditar el título, ya que el propio Servicio de Inspección de la Comunidad «devuelve las solicitudes de los títulos argumentando que el plan de estudios no está regulado, porque lo que desde hace dos años no tienen el título Lomce». Además, los profesores del programa, que tienen que preparar clases de nivel superior con una metodología distinta, además de dedicar muchas horas a la corrección y seguimiento de trabajos de investigación y monografías, no disfrutan de descarga horaria ni reconocimiento específico.

Los padres de alumnos y los propios estudiantes llevan años reclamando una regulación definitiva de la enseñanza, que sí se ha aplicado a otros modelos como el Bachillerato de Investigación. En el caso del IES Juan de la Cierva de Totana, la cuestión ha llegado hasta el Pleno del municipio, que aprobó una moción para exigir la regulación. El Bachillerato Internacional conduce a un doble título y permite a los alumnos estudiar en decenas de universidades de todo el mundo. El programa es de alta exigencia académica para alumnos y docentes, y fomenta el trabajo comunitario, la participación en congresos internacionales, la realización de proyectos de investigación y el aprendizaje de idiomas.

Orden «inminente»

La Consejería de Educación insistió ayer en que la publicación de la normativa para regular el Bachillerato Internacional «es inminente», pero matizó que se trata de un programa de enseñanza que está regulado por la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) y cuya obtención de diploma no depende de la Consejería.