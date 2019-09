MC exige que PP y Cs tengan la misma determinación con Castejón que con Ruiz Palacios Captura del vídeo en el que se ve a Ana Belén Castejón de fiesta en pleno episodio de gota fría. / LV El portavoz de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez, espera que «estas dos formaciones obliguen a dimitir a la alcaldesa de Cartagena si esta no lo hace antes» debido al vídeo que muestra que estaba de fiesta en plena crisis por la gota fría LA VERDAD Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:16

El Grupo municipal MC exigió este miércoles, a través de su portavor adjunto, Jesús Giménez, que el Partido Popular y Ciudadanos tengan la misma determinación con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que han tenido con el que fuera director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz Palacios. Este martes se conoció, a través del vídeo difundido por el diario 'La Verdad', que Ana Belén Castejón se encontraba de fiesta, la madrugada del sábado al domingo, disfrutando de la despedida de soltero de su compañero David Martínez, mientras los vecinos sufrían las consecuencias del temporal que asoló el municipio de Cartagena en los últimos días.

Ante esta situación, el portavoz adjunto del Grupo municipal MC, Jesús Giménez, denunció que la alcaldesa «tras presumir en redes sociales y en la web del Ayuntamiento de dirigir un operativo ante la catástrofe más importante que se va a dar en Cartagena durante toda la legislatura, se encontrara de fiesta, excusándose en que solo estábamos en alerta amarilla».

«Si ella misma ha reconocido que es un error, ahora lo que tiene que hacer es ponerse en paz con los cartageneros y abandonar su cargo y, por supuesto, creemos que quienes la mantienen ahí, Noelia Arroyo y Manuel Padín, tienen mucho que decir», puntualizó Giménez.

El concejal de MC siguió lamentando que «tratándose de la mayor catástrofe que ha ocurrido en Cartagena, con miles de cartageneros con las viviendas en mal estado, la alcaldesa se encontrara en un bar de copas», evidenciando que «estar echándose fotos y aparecer con un vídeo festivo 'casa' muy mal con estar dirigiendo un operativo. De hecho, creemos que la fiesta se alargó más de lo que dice puesto que el domingo no hay ningún foto de ella en redes sociales y tampoco acudió al encuentro de fútbol sala en el que estaba anunciada su presencia».

Comparativa con el ex director general de Emergencias

Sobre la comparativa con el ex director general de Emergencias de la Comunidad Autónoma, Pablo Ruiz Palacios, quien ya no ocupa dicho cargo tras conocerse que se encontraba en el teatro en pleno temporal, Jesús Giménez apuntó que desde la formación política esperan «que PP y Cs tengan la misma determinación con Castejón que con el ex director general de Emergencias, y si Castejón no dimite, sean estos partidos los que den el paso para obligarle a hacerlo».

Asimismo, el portavoz adjunto de MC recordó que «Castejón sigue siendo del PSOE ya que el Ayuntamiento aún no ha recibido ninguna notificación que refleje lo contrario y, sin embargo, este partido aún no ha pedido la dimisión de la alcaldesa como sí ha hecho con el director general de Emergencias, por lo que esperamos que también lo haga».

Por último, Giménez adelantó que «además de presentar propuestas destinadas a buscar soluciones ante esta catástrofe y fórmulas de financiación, llevaremos una iniciativa para reclamar la dimisión de Castejón si es que todavía sigue siendo alcaldesa el 30 de septiembre, fecha de celebración del próximo Pleno».