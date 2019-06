Vox exige derogar la ley LGTBI y deportar a los 'sin papeles' para apoyar a PP y Cs en la Región de Murcia En el centro Luis Gestoso, negociador de Vox, junto a Juan José Liarte (d) y Joaquín Robles (i) / JM RODRÍGUEZ / AGM El documento programático enviado a los dos partidos reclama que no se implante el centro de menores extranjeros en Santa Cruz DAVID GÓMEZ Miércoles, 26 junio 2019, 19:09

Derogar completamente la ley LGTBI, evitar que se implante un centro de menores extranjeros no acompañados (Menas) en la pedanía murciana de Santa Cruz y exigir al Estado la deportación de los inmigrantes sin papeles. Son algunos de los puntos del documento programático que Vox presenta a Partido Popular y Ciudadanos para negociar su apoyo a la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad, que se celebrará la próxima semana en la Asamblea Regional.

La propuesta consta de 22 puntos distribuidos en tres grandes bloques: libertad, inmigración y economía e impuestos. Comienza la formación de Abascal exigiendo a PP y Ciudadanos «una negociación visible, transparente y simultánea» de los tres partidos. «No admitiremos cordones sanitarios ni apoyaremos a nadie que insulte, margine o menosprecio a nuestros votantes, o que trate de marginarnos en cualquier negociación para formar gobierno o en la participación en el mismo, con proporcionalidad, en las mismas condiciones que los demás», dicen en un claro mensaje a Cs.

En el apartado de la Libertad, exige Vox la libre elección de centros educativos por parte de los padres y la implementación del cheque escolar, además de «un plan integral para la difusión de los valores constitucionales y de la aportación de España a la civilización como elemento clave de la Historia Universal». Reclama la formación de derecha radical la instauración de «un PIN parental» para la autorización expresa de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. Se refieren aquí al acuerdo que el colectivo No te prives alcanzó con la Consejería de Educación para que estos dieran charlas en los colegios sobre sexualidad y afectividad.

La derogación de la ley autonómica 8/2016 de igualdad social LGTBI, aprobada por unanimidad en la Asamblea en la pasada legislatura, es otra de las exigencias. En Madrid solo han pedido la retirada de dos puntos, pero en la Región van más allá y solicitan echar por tierra la norma entera. También se pide «la defensa de la libertad de cátedra para mitigar los estragos de la ley de Memoria Histórica», la protección de la caza y el fin de las subvenciones a «partidos políticos, sindicatos y organizaciones partidistas».

En cuanto al programa económico, la medida más destacada que propone Vox es extender las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones a los herederos colaterales, así como revisar las tasas de carácter medioambiental y ampliar los beneficios fiscales a las familias numerosas. En este punto se incluye asimismo la defensa de los trasvases, a través de un PHN estatal, y la aprobación de una nueva ley de Protección a la Familia que fomente la natalidad. Otra medida es elaborar en el plazo de seis meses un plan para abrir los centros de salud por la tarde en 2020. En este sentido, coinciden con el PSOE, que llevaba esta propuesta en su programa electoral.

El punto más conflictivo es el tercero, el referido a la inmigración. Exige Vox el cumplimiento de la Ley de Extranjería y reclama «la deportación de los inmigrantes ilegales y el apoyo para quienes entran por la vía legal». La Comunidad no tiene competencias en materia de fronteras, por lo que esta reivindicación iría dirigida al Estado. Se invita además a «realizar las actuaciones pertinentes para la no implantación del centro de Menas previsto en la pedanía de Santa Cruz (Murcia), de tan solo 1.500 habitantes, por no ser el lugar adecuado para albergarlo.

En el documento, Vox no habla expresamente de entrar en el Ejecutivo, pero tampoco lo descarta.