La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Jesús Monteagudo, Inmaculada Mirete y Francisco Saura. Cedida

CC OO exige contratar «como mínimo» a siete valoradores más para desatascar la Dependencia en la Región de Murcia

Pide al Gobierno regional un plan de choque «inmediato» para atajar el aumento de los tiempos y las listas de espera del sistema y considera «insuficientes» los ocho nuevos profesionales anunciados por Política Social

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:28

Comenta

El sindicato CC OO exigió este lunes al Gobierno regional que se siente a negociar con los sindicatos y el tercer sector para abordar la ... puesta en marcha de un plan de choque «inmediato» para revertir el empeoramiento del funcionamiento del sistema de la Dependencia en la Región de Murcia, que se sitúa como la comunidad con mayor tiempo medio de espera entre la solicitud del reconocimiento de las prestaciones y ayudas del sistema y el acceso a las mismas, con 563 días de media.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras asesinar presuntamente a su novia de 19 años en Librilla asfixiándola
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3 Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora
  4. 4 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6

    La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»
  7. 7 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  8. 8 Una tormenta descarga casi 30 litros por metro cuadrado en la costa de Lorca
  9. 9 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  10. 10

    El Real Murcia de Etxeberria sigue hundiéndose en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad CC OO exige contratar «como mínimo» a siete valoradores más para desatascar la Dependencia en la Región de Murcia

CC OO exige contratar «como mínimo» a siete valoradores más para desatascar la Dependencia en la Región de Murcia