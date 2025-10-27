CC OO exige contratar «como mínimo» a siete valoradores más para desatascar la Dependencia en la Región de Murcia

El sindicato CC OO exigió este lunes al Gobierno regional que se siente a negociar con los sindicatos y el tercer sector para abordar la ... puesta en marcha de un plan de choque «inmediato» para revertir el empeoramiento del funcionamiento del sistema de la Dependencia en la Región de Murcia, que se sitúa como la comunidad con mayor tiempo medio de espera entre la solicitud del reconocimiento de las prestaciones y ayudas del sistema y el acceso a las mismas, con 563 días de media.

El secretario general de la Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Francisco Saura, consideró clave que la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad contrate, «como mínimo» a 15 valoradores de la Dependencia más para poder rebajar entre un 25 y un 30% al año la lista de espera y dar un vuelco a la situación en un plazo de cinco años. Se trata de una cifra que, tras el anuncio este sábado por parte del Gobierno regional de la incorporación de ocho nuevos valoradores, quedaría reducida a siete contrataciones, a las que habría que sumar otros refuerzos para labores administrativas. «Sigue siendo insuficiente», aseguró Saura en una rueda de prensa celebrada en la sede del sindicato para exigir soluciones al atasco del sistema en la Región. Según recordó, desde 2019, el tiempo medio de espera en la Comunidad «se ha duplicado» y el número de personas que aguardan las prestaciones ha aumentado «más de un 70%». Solo desde finales de 2024, la espera ha crecido en 43 días, y la lista de espera también ha crecido con fuerza hasta las 16.348 personas que aguardan valoración o prestación, un 13,4% más en lo que llevamos de 2025.

Inmaculada Mirete, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, exigió al Gobierno regional «que se siente a negociar, a hablar y a buscar soluciones para los servicios sociales» en la Comunidad, ya que se está vulnerando «un derecho básico» por la falta de recursos y de personal, así como la ley, que establece que el plazo máximo no debe superar los 180 días. El sindicato destacó que la Región ha ido incrementando su brecha con otros territorios hasta situarse en más de 400 días de espera más frente a las autonomías con mejores cifras. Saura puso como ejemplo a Castilla y León, donde la espera media es de 113 días, al País Vasco, con 130; Aragón, con 152, y Castilla-La Mancha, con 156. «Es una diferencia inasumible», lamentó.

El representante sindical recordó que hay 13.859 persona en el limbo de la Dependencia en la Región, es decir, que pese a tener el derecho reconocido siguen sin acceder a la prestación. También subrayó que en la Región han fallecido 1.437 personas entre enero y septiembre de este año esperando acceder a los servicios y las ayudas de la Dependencia.

Pacto incumplido

CC OO relacionó las cifras negativas de la Región con el incumplimiento del Pacto por la Dependencia firmado por el PP con los sindicatos en mayo de 2019, un acuerdo que incluía compromisos clave como «la 'estructuralización' de las plantillas de valoración y la mejora de los tiempos de tramitación». «El PP solo quería un acuerdo preelectoral», criticó Saura, ya que este nunca fue aprobado en Consejo de Gobierno ni publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), lo que impidió su ejecución efectiva.