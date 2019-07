Exculpan a dos directivos de Trampolín de una presunta falsedad en un seguro Antonio Martínez y Rafael Aguilera. / LV El juez sostiene que no hay pruebas de que Antonio Martínez y Rafael Aguilera urdieran una trama para engañar a una aseguradora RICARDO FERNÁNDEZ Jueves, 4 julio 2019, 02:19

Los dos principales responsables de la promotora Solera El Trampolín, Antonio Martínez, conocidos popularmente como 'El Melonero', y su socio Rafael Aguilera, acaban de ser exculpados por un juzgado de Murcia de uno de los muchos pleitos en los que se han visto envueltos en los últimos años a resultas de su actividad empresarial. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha sobreseido las diligencias abiertas el año pasado por una presunta falsificación documental, de la que ambos, así como otros empleados de la promotora, fueron acusados por una compañía aseguradora.

En concreto, atribuyó a Martínez y a Aguilera haber «urdido una trama para engañar» a la firma de seguros, con el fin de que les avalara las cantidades de dinero a cuenta que iban entregando los clientes de una de las urbanizaciones en construcción: el llamado Resort Trampolín Royal Dreams, situado en el término de Albudeite y que iba a contar de 150 viviendas.

De esta forma, y merced a ese supuesto engaño, Solera El Trampolín habría acreditado ante sus compradores y ante el Ayuntamiento de Albudeite que disponía de la cobertura necesaria para afianzar ese dinero, recibido a cuenta de las viviendas, cuando la propuesta de seguro «nunca llegó a tener virtualidad y eficacia legal».

Pues bien, el juez ha dejado constancia de que no existe prueba alguna de que tal engaño existiera y, además, recuerda que en 2008 se firmó una póliza colectiva de afianzamiento entre Solera El Trampolín y la aseguradora BTA Insurance Company, que además fue autorizada a pedir extractos y a controlar los ingresos de las cantidades a cuenta que se hacían en una cuenta especial de un banco. No solo eso, sino que incluso los tribunales civiles dieron por válida esa póliza cuando algunos clientes reclamaron el dinero que habían entregado porque las viviendas no se habían construido.

El juzgado ordena así el sobreseimiento de los cargos sobre Antonio Martínez y Rafael Aguilera.