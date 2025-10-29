La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Radares en carretera. P.F.

Exculpan a un conductor captado por un radar circulando a 211 km/h

La Audiencia de Albacete anula la multa al automovilista murciano al aceptar su recurso, en el que alegó una imprecisión

Alicia Negre

Alicia Negre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:34

Comenta

La Audiencia Provincial de Albacete ha absuelto a un murciano de 44 años que fue cazado por un radar circulando a 211 kilómetros por hora ... por una autovía de esta provincia que está limitada a 120 kilómetros por hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  5. 5

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  7. 7 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  8. 8

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  9. 9 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar
  10. 10 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Exculpan a un conductor captado por un radar circulando a 211 km/h

Exculpan a un conductor captado por un radar circulando a 211 km/h