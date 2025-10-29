Exculpan a un conductor captado por un radar circulando a 211 km/h

La Audiencia Provincial de Albacete ha absuelto a un murciano de 44 años que fue cazado por un radar circulando a 211 kilómetros por hora ... por una autovía de esta provincia que está limitada a 120 kilómetros por hora.

El automovilista fue inicialmente condenado a una multa de 1.080 euros y a la retirada del permiso de conducir durante un año y un día. En una sentencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, el tribunal, sin embargo, da la razón al abogado Raúl Noguera, que se encarga de la defensa el conductor y que recurrió la condena alegando una imprecisión a la hora de contabilizar la velocidad a la que este circulaba. La Audiencia acepta el argumento de la defensa y exculpa al procesado.

Los hechos que se dirimen en esta resolución se produjeron cuando el conductor fue detectado por la Guardia Civil durante un control de velocidad desplegado en la autovía A-31, en el término municipal de La Roda, Albacete. Un enclave donde el límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora. Tras ser alertada, una patrulla de la Benemérita detuvo poco después al automovilista, identificándolo. Tras aplicar el margen de error del cinemómetro a la velocidad captada, los agentes determinaron que el conductor circulaba, al menos, a 200,45 kilómetros por hora.

Velocidad sin decimales

Al haber excedido en más de 80 km/h la velocidad que marcaba la vía, al automovilista se le consideró autor de un delito contra la seguridad vial y se le impuso la citada multa y la retirada del permiso. Su abogado defensor, Raúl Noguera, presentó un recurso ante la Audiencia de Albacete en el que hacía hincapié en que debía considerarse que la velocidad a la que circulaba su cliente era de 200 kilómetros por hora, sin decimales y que, por lo tanto, no había excedido en más de 80 km/h la velocidad máxima (hubiera sido con 201 km/h).

La Sala argumenta que el recurso debe admitirse porque la ley para ese delito «prevé la consideración de la medición de la velocidad en números enteros (...) sin consideración a las fracciones decimales». Los magistrados remarcan que no se aprecia error en la apreciación de la prueba y que la velocidad mínima con la que conducía el recurrente era de 200,45 kilómetros por hora, pero considera que existen motivos para estimar el recurso y exculpar al conductor.