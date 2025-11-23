La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una trabajadora del hogar limpia los cristales en una vivienda. M. Mielniezuk

La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»

Las familias que tienen trabajadoras en casa están obligadas ya a realizarla a través de una web, pero el desconocimiento frena el despegue de la medida

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

Desde el pasado 14 de noviembre, las familias que contratan a trabajadoras del hogar en la Región de Murcia están obligadas a contar con un ... plan de prevención con el que informar a sus empleadas de los riesgos laborales a los que se enfrentan en las tareas que realizan en sus domicilios, como ocurre con cualquier empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

