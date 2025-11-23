La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»

Desde el pasado 14 de noviembre, las familias que contratan a trabajadoras del hogar en la Región de Murcia están obligadas a contar con un ... plan de prevención con el que informar a sus empleadas de los riesgos laborales a los que se enfrentan en las tareas que realizan en sus domicilios, como ocurre con cualquier empresa.

La medida, regulada por el Real Decreto 893/2024, otorga a este colectivo marcado por la precariedad los derechos básicos de protección de la salud en su puesto de trabajo con los que cuenta cualquier otro trabajador, aunque la aplicación de la medida ha arrancado con más dudas que certidumbres, tanto en las familias que tienen contratada a alguna de estas empleadas, como en las trabajadoras.

LOS PASOS A SEGUIR Acceso a la plataforma Entre en la web prevención10.es y elija la opción de tramitar una evaluación de riesgos para el «servicio del hogar familiar». Pulse el botón «comenzar».

Indentificación La plataforma requiere o bien un registro previo o utilizar otro método de identificación como la pasarela Cl@ve o el DNI electrónico.

Datos A continuación hay que especificar el domicilio, el titular de la vivienda y número de empleados.

Tareas Se deben especificar las tareas encomendadas a la empleada y contestar un cuestionario sobre las distintas situaciones a las que puede enfrentarse en el domicilio.

Exportación El sistema genera un PDF que recoge las medidas preventivas que deben adoptarse. Una copia debe guardarla el empleador y otra tiene que ser entregada a la empleada.

«Las familias están un poco desorientadas y se ven desprotegidas, hay mucho desconcierto porque no olvidemos que, aunque son personas que emplean a otras, se trata de personas que muchas veces no tienen los conocimientos para saber qué tienen que hacer, y que se ven perdidas respecto a los pasos que deben seguir», advierte Lorena Fernández, secretaria general de Hábitat de Comisiones Obreras en la Región.

En la Región de Murcia hay 8.802 personas trabajadoras del hogar dadas de altas en la Seguridad Social, con datos a cierre del mes de octubre, una cifra que caído cerca de un 20% en la última década, aunque la cifra puede estar condicionada por el alto grado de contratación irregular. «Es imposible de saber cuántas son –advierte la representante de CC OO–, porque una misma empleada trabaja en varios hogares, no hay un registro administrativo, no hay un censo, ni es un colectivo que esté organizado tampoco sindicalmente», señala. Además, tal como advierte la responsable del Departamento de Salud Laboral de UGT Región de Murcia, María José Berenguer, «es un ámbito en el que hay bastante economía sumergida».

Lo que sí permiten conocer las cifras oficiales es el perfil. Del total de personas afiliadas, 8.549 son mujeres y 253, hombres. 2.873 son extranjeras. «Es un sector muy feminizado y precarizado», subraya Berenguer.

La nueva normativa exige ya, tras haberse cumplido seis meses de la puesta en marcha de la herramienta gratuita 'prevencion10.es', que los empleadores evalúen los riesgos a los que se enfrentan sus trabajadoras domésticas. Esta página web, desarrollada por el Ministerio de Trabajo y y Economía Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), permite a las familias completar una autoevaluación de riesgos y una declaración responsable, contestando un sencillo cuestionario que va enfocado a definir las tareas encomendadas a las empleadas y las características del domicilio. Esto incluye detalles como si hay muebles sujetos a las paredes y los químicos que se utilizan para realizar la limpieza.

Los sindicatos recuerdan que el nuevo requisito, que coinciden en valorar como «muy positivo» y «un paso adelante», es obligatorio «para todas las empleadas, incluso si están contratadas por horas».

Incógnitas en su aplicación

Al terminar, la herramienta propone las medidas preventivas que deben implementarse. «Es una aplicación muy intuitiva», defienden Berenguer, aunque reconoce que el desconocimiento del proceso ha provocado más consultas de familias empleadoras, «que se ven ante el reto de enfrentarse a un procedimiento desconocido», que de las propias trabajadoras, beneficiarias finales del real decreto. En muchos casos, desconocedoras de este nuevo derecho.

Así lo reconoce María, una trabajadora de origen colombiano que realiza labores de limpieza en una casa de Murcia una vez a la semana cuando se le pregunta por estas evaluaciones, ya obligatorias. «No sabía nada –dice sorprendida–. No veo mucha televisión. En la casa no me han dicho nada, y tampoco he escuchado nada de otras amigas que tengo que trabajan limpiando». En su caso, no habrá cambios. Si ni siquiera hay contrato, cómo va a haber plan de riesgos. «No me tienen dada de alta. Es un trabajo que hago para completar el salario de mi otro empleo», asegura.

El despegue de la medida también se ha visto frenado por los fallos de acceso que la plataforma digital presentó en los días previos a la fecha límite, provocados, según el Ministerio, por un «ataque malicioso» con bots. Ante esta circunstancia, Trabajo avanzó que la Inspección será flexible y no sancionará de forma inmediata a quienes no hayan completado el proceso.

La responsable del Departamento de Salud Laboral de UGT subraya que «la aplicación web es muy intuitiva y fácil de usar, y facilita que las familias puedan informar a la trabajadora con unos documentos que recogen los riesgos a los que está expuesta y las medidas preventivas que se deben adoptar», señala.

Incumplir la evaluación o no entregar las medidas preventivas a las trabajadoras puede acarrear cuantiosas multas. Las infracciones leves conllevarán sanciones de 2.450 euros; mientras que los incumplimientos graves, generalmente cuando hay agravantes, pueden alcanzar hasta 49.180 euros. En el caso de que se produzca un accidente laboral que sea investigado y catalogado como infracción muy grave, las penalizaciones pueden ascender a 983.736 euros.