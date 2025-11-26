La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Eva Moral, durante su intervención. CEO Congress

Eva Moral: de la tragedia a la medalla olímpica

La vida de esta triatleta cambió de forma brusca hace 12 años, cuando se partió la espalda tras una caída en bicicleta y quedó en silla de ruedas; su pasión por el deporte le hizo tocar el cielo en los juegos olímpicos de Tokyo

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:15

La sonrisa de Eva Moral (Madrid, 1982) demuestra que los cambios que puede traer la vida, por muy duros que sean, no son excusa para ... dejar de luchar por los sueños y apostar con pasión por lo que uno desea. La vida de esta triatleta saltó por los aires hace 12 años, cuando en septiembre de 2013 sufrió una caída cuando circulaba en bicicleta por la sierra de Madrid. Las consecuencias del accidente fueron fatales, ya que se seccionó la médula espinal y quedó postrada a una silla de ruedas. Ese trance cambió su vida por completo, pero no a peor. Aparcó su faceta como abogada en una entidad financiera para volcarse en lo que más le apasionaba: el deporte. «Lo más duro fue cuando vinieron mis padres a verme al hospital», recordó emocionada durante su intervención este miércoles en el CEO Congress.

