Eva Moral: de la tragedia a la medalla olímpica

La sonrisa de Eva Moral (Madrid, 1982) demuestra que los cambios que puede traer la vida, por muy duros que sean, no son excusa para ... dejar de luchar por los sueños y apostar con pasión por lo que uno desea. La vida de esta triatleta saltó por los aires hace 12 años, cuando en septiembre de 2013 sufrió una caída cuando circulaba en bicicleta por la sierra de Madrid. Las consecuencias del accidente fueron fatales, ya que se seccionó la médula espinal y quedó postrada a una silla de ruedas. Ese trance cambió su vida por completo, pero no a peor. Aparcó su faceta como abogada en una entidad financiera para volcarse en lo que más le apasionaba: el deporte. «Lo más duro fue cuando vinieron mis padres a verme al hospital», recordó emocionada durante su intervención este miércoles en el CEO Congress.

Tras pasar 21 días en la UCI y 6 meses y medio en el hospital de parapléjicos de Toledo, volcó todos sus esfuerzos en ser deportista. Apostó por el triatlón, una modalidad que combina correr, nadar y montar en bicicleta. Para hacer realidad su sueño, se afanó en encontrar patrocinadores, lograr becas que aportaran financiación para su sueño y se rodeó de un equipo de profesionales de primer nivel (entrenadores, nutricionistas, psicólogos). A ello sumó horas de entrenamiento y una disciplina férrea. Se quedó con la miel en los labios en los juegos olímpicos de 2016, celebrados en Río de Janeiro, donde por primera vez el triatlón formó parte del programa paralímpico. Sin embargo, no logró la clasificación. Lejos de desilusionarse, siguió trabajando duro y obtuvo la recompensa cuatro años más tarde, en las olimpiadas de Tokyo que tuvieron lugar en 2020, donde tocó el cielo deportivo al conseguir la medalla de bronce después de «entrenar como un animal», recordó. «Estar en la villa olímpica era para mí como estar en Eurodisney».

Al éxito deportivo le acompañó también el personal, ya que después de los juegos se quedó embarazada de su hija, por lo que comenzó el reto de compaginar su vida de deportista de élite con desempeñar el rol de madre, algo que define como «estresante, pero emocionante». Repitió participación en las olimpiadas de 2024, en París. Obtuvo el cuarto puesto, a 7 segundos de la tercera posición. «Al principio lo vi como una derrota y lloré de pena, pero luego me di cuenta de lo que había conseguido», explicó. Su receta para la vida es «vivirla con pasión». Ella predica con el ejemplo día a día.