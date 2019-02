«Europa quiere salud, y el consumo de frutas y hortalizas no deja de crecer» Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar. / paco bonilla «Debemos vislumbrar cómo será España dentro de 40 años y programar infraestructuras hídricas que duren generaciones» Eduardo Baamonde Presidente de Cajamar MANUEL BUITRAGO y S.T. Lunes, 18 febrero 2019, 07:55

Eduardo Baamonde será uno de los encargados de abrir mañana el Foro del Agua organizado por 'ABC' y 'La Verdad' en Madrid. Ya adelanta que «el agua es vida, economía y sostenibilidad». Ve necesario, por tanto, apostar por políticas a largo plazo que garanticen el abastecimiento en zonas donde la escasez es evidente, como el Sureste español.

-¿Qué balance hace de estos 40 años que cumple el Trasvase Tajo-Segura y lo que ha representado para Murcia, Almería y Alicante?

- La evolución del sector agroalimentario y turístico de estos últimos 40 años ha sido clave en el desarrollo social y económico de nuestro país. España, que es muy vulnerable desde el punto de vista climatológico, ya que muchas de sus zonas pueden clasificarse como semidesérticas, debería contar con políticas a largo plazo en la gestión del agua. Teniendo un sector tan orientado a la internacionalización, debemos garantizarle el suministro. Insisto en la importancia de que haya un pacto de Estado y se cierren políticas a largo plazo en la redistribución del agua en España, que no solo debe centrarse en las zonas de Levante, sino que se deben cubrir aquellas otras que también pasan por periodos de escasez.

-¿Qué futuro le augura al Trasvase Tajo-Segura?

-Insisto en que se necesitan políticas a largo plazo. Necesitamos vislumbrar cómo será España dentro de cuarenta años y poner los mecanismos que permitan contar con infraestructuras que duren generaciones, que tengan vida a largo plazo. Hay zonas que no tienen infraestructuras del agua y deberían tenerlas, pero, sin duda, allí donde el factor económico es la actividad agroalimentaria, es absolutamente necesario contar con estas políticas a largo plazo que sigan generando crecimiento.

-¿A qué nivel se encuentran los productores y exportadores?

-No hay más que ver la rentabilidad por metro cúbico de agua en la zona de Levante, en particular en Murcia. Además ofrece un efecto multiplicador, no solo para quien la está utilizando, agricultor o empresa, sino para el conjunto de la sociedad. Hay que echar la vista atrás para ver cómo estaba esta zona hace 40 años y lo que es hoy. Recientemente estuve en Berlín acompañando a los exportadores españoles en Fruit Logistica, y realmente España se ha convertido en una potencia internacional.Ahora, ¿qué vamos a hacer en los próximos 40 años para mantener la posición de liderazgo en un mundo cada vez más globalizado, con una demanda de alimentos y, en particular, de frutas y verduras creciente? Esto no es posible si no se garantiza el abastecimiento de agua, que es clave para el 'input' tanto de este sector como del turístico. Por ejemplo, sería inconcebible que una fábrica de coches no contara con electricidad.

Enfoque ambiental en la UE

-¿Cree que Europa es consciente de la situación de desertización que vive esta zona y la falta de agua?

-Bruselas lo que pretende es promover cultivos sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social, pero la política del agua a nivel nacional la deja al criterio de los Estados miembros. Veo a Bruselas más proclive a la planificación y la previsibilidad que a la actuación. A la Unión Europea le gusta la previsibilidad, el control y contar con sistemas que garanticen la sostenibilidad.

- ¿Cree que la normativa europea es más restrictiva con la agricultura?

-En la Unión Europea el enfoque es cada día más medioambientalista. En los años 60 Europa pasó por una política agrícola común que estaba más orientada a la productividad, que dio lugar a la denominada revolución verde. A partir de los años 80, empiezan los primeros excedentes y la política agraria común se centra en el control de la produccción. Desde hace unos años, predominan las políticas medioambientales. Pero insisto, la gestion del agua no tiene por qué ser contraria a la sostenibilidad, sino todo lo contrario. Otra cuestión es la gestión del agua que se haga en cada una de las explotaciones. España es un ejemplo en muchas zonas como Murcia o Almería, donde existe una gestión muy eficiente del agua. Cajamar acaba de inaugurar una incubadora de alta tecnología del agua por ese compromiso de contar con las mejores tecnologías que garanticen el uso eficiente del agua. Pero las políticas que de forma individual desarrollan las empresas debe venir acompañada de una política de Estado y del resto de administraciones a largo plazo que garantice el abastecimiento a todas las zonas.

-¿Qué enfoque y objetivos tiene esta incubadora?

-Tiene un enfoque doble. Por una parte, está centrada en la obtención de agua para abastecimiento a partir de técnicas eficientes de desalación y depuración. Por otro lado, incorpora las mejores técnicas desde el punto de vista del uso. Nos hemos centrado en las nuevas tecnología puestas a disposición de las empresas y los agricultores. El sector nos pedía soluciones a necesidades que tienen mucho que ver con el uso del agua y nosotros, dentro de nuestro margen de maniobra, pusimos en marcha este proyecto que pone a disposición del sector a los mejores tecnólogos y las mejores tecnologías, tanto en la obtención como en el uso del agua.

Consumir productos sanos

-¿El sector agroalimentario tiene asegurado su futuro?

- Asegurado no hay nada en esta vida, lo que sí veo es un futuro prometedor, porque la evolución del consumo de frutas y hortalizas no deja de crecer. La sociedad europea está cada vez más preocupada por su salud y está incorporando las frutas y hortalizas como alimentos básicos en su alimentación. Desde la incorporación de España a la Unión Europea, el buen hacer de las empresas en el sector a través de la especialización o la incorporación de nuevas tecnologías, nos ha convertido en referente mundial. En Berlín observé que las empresas se están especializando cada vez más, buscando la diferenciación y mayor valor añadido.

-¿En qué cifras se traduce la apuesta de Cajamar con el sector agroalimentario?

-Más que una apuesta, es nuestra razón de ser. Cajamar cuando nació, hace 50 años, lo hizo como instrumento al servicio del sector. Luego fue creciendo y diversificando productos. A septiembre de 2017, con datos cerrados, tenemos una cuota nacional del 14%, lo que significa un incremento importante. Este dato demuestra que el sector también reconoce nuestra especialización y contribución a su desarrollo. Nuestra implicación nos lleva a invertir en transferencia del conocimiento, ya sea a través de nuestros dos centros de experimentación o de las publicaciones, estudios y programas de formación para agricultores y directivos de empresas agroalimentarias que realizamos.

-¿Cómo valora el posible impacto del 'Brexit', contando con que la 'foto' se mueve por días?

-Lo vemos con incertidumbre. Hace dos años hicimos un estudio del impacto previsible del 'Brexit' en el sector agro español y hay un punto en el que todo el mundo coincide: la necesidad de que no se alteren los flujos actuales y se mantenga el 'statu quo' en materia agroalimentaria. La tasa de abastecimiento de Reino Unido no cubre las necesidades del país; por eso, les veo muy interesados en que se mantenga el nivel de importaciones. Son ellos los primeros que deberían valorar el impacto de un 'Brexit' duro, también a nivel logístico. Las propias cadenas de distribución británicas no han hecho más que incrementar sus demandas en los últimos años.

-¿Cómo ve Cajamar una infraestructura como el Corredor Mediterráneo y su influencia en la zona?

-Nosotros participamos con la unidad de acción a favor del Corredor Mediterráneo, no solo como infraestructura que permita acercar personas sino también para mejorar la eficiencia en el transporte de mercancías. Siendo el Levante una zona con vocación exportadora, una infraestructura como esta permitiría transportar productos a Europa, a los puntos de destino, en el mejor tiempo posible y con el menor impacto ambiental. Esta estructura es prioritaria y debe terminarse lo antes posible.