Una brigada de temporeros trabaja en unos cultivos junto al polígono de Los Camachos, en Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década

El futuro presupuesto de la UE y la nueva PAC empujan al campo hacia una transformación polémica de su estructura laboral y empresarial

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

La Unión Europea se dirige hacia un escenario donde las políticas comunes tendrán menos protagonismo y se primará un modelo federal donde los estados ganarán ... independencia y mayor flexibilidad a la hora de gestionar los fondos que llegan de Bruselas. El nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea para el período 2028-2034, con un presupuesto de dos billones de euros, es un ejemplo de ello, donde el actual contexto geopolítico global y la experiencia de crisis previas como la covid, guerra en Ucrania o desastres climáticos obliga a la eurozona a incrementar el gasto en seguridad y defensa (131.000 millones de euros, cinco veces más que hasta ahora). Todo ello, en detrimento de otras partidas estratégicas con un impacto en la agricultura y pesca murciana.

