Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara

Los productores de tomate de la Región de Murcia han perdido otra batalla importante esta miércoles en Bruselas. El Parlamento Europeo ha frenado en seco ... la posibilidad de revisar el acuerdo comercial con Marruecos para prohibir que el país magrebí esconda el origen de las frutas y verduras que exporta desde el Sáhara a la Unión Europea. La moción del PP europeo, que buscaba no extender al territorio saharaui las ventajas arancelarias que disfruta el reino de Mohamed VI, no ha salido adelante por un solo voto, lo que valida en la práctica el atajo legal que buscó la Comisión Europea para esquivar la sentencia del Tribunal de Justicia comunitario que obligaba a fijar el origen de los productos como saharauis y no como marroquíes.

Tanto los parlamentarios del PP como los de Vox -que también había presentado una moción- han votado a favor de la iniciativa, mientras que la mayoría de socialistas españoles presentes en la Eurocámara voaron en contra, excepción hecha del diputado González Casares, que ha apoyado la moción. Aun así, la propuesta sirvió para que la cámara mostrara su rechazo al nuevo etiquetado, ya que 359 diputados votaron a favor de la propuesta del PP (se necesitaban 360 votos para que fuera aprobada), 188 en contra y 76 se abstuvieron. El resultado consolida los planes del Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen para ratificar la nueva alianza comercial con Marruecos, que prevé instalar 5.000 hectáreas de regadío en invernadero y desaladoras en el Sáhara Occidental.

El escenario que se abre ahora es especialmente negativo para la exportación hortofrutícola desde la Región de Murcia, ya que el sector agro, que ha perdido posiciones en los mercados europeos en lo que al tomate se refiere, puede ver en un futuro cercano como se cuelan otros productos como pimientos o pepinos cultivados en los territorios ocupados por Rabat. En un comunicado muy duro, la popular Carmen Crespo, que promovió la moción en el Parlamento, calificó el voto socialista como una «traición al campo español», a la vez que pidió explicaciones al ministro de Agricultura, Luis Planas: «¿Dónde está defendiendo al sector del tomate español? porque ya se ha demostrado que en Europa no».