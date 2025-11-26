La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tomates en una finca de invernadero de la Región de Murcia. LV

Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara

El Parlamento rechaza por un solo voto el freno a las ventajas arancelarias y al etiquetado marroquí de los productos cultivados en territorio saharaui

Alberto Sánchez y Xavier Vilaltella

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

Los productores de tomate de la Región de Murcia han perdido otra batalla importante esta miércoles en Bruselas. El Parlamento Europeo ha frenado en seco ... la posibilidad de revisar el acuerdo comercial con Marruecos para prohibir que el país magrebí esconda el origen de las frutas y verduras que exporta desde el Sáhara a la Unión Europea. La moción del PP europeo, que buscaba no extender al territorio saharaui las ventajas arancelarias que disfruta el reino de Mohamed VI, no ha salido adelante por un solo voto, lo que valida en la práctica el atajo legal que buscó la Comisión Europea para esquivar la sentencia del Tribunal de Justicia comunitario que obligaba a fijar el origen de los productos como saharauis y no como marroquíes.

