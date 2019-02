La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez carga contra el partido por su «inclinación a la derecha» Óscar Urralburu (izq.) y Lola Sánchez (der.), durante el debate celebrado en 'La Verdad' con motivo de la última Asamblea Ciudadana de la formación en la Región. / M-Bueso La política critica en su cuenta de Twitter al secretario general de la formación morada en la Región, Óscar Urralburu, por un comentario de este defendiendo que «el espíritu de la Transición está en las plazas del 15M y en las calles del 8M» LA VERDAD Murcia Jueves, 21 febrero 2019, 19:35

La eurodiputada cartagenera de Podemos, Lola Sánchez, volvió a arremeter contra su propio partido este jueves en redes sociales. La politica cargó en su cuenta de Twitter contra el secretario general de la formación morada en la Región de Murcia, Óscar Urralburu.

El líder de Podemos en la Comunidad compartió en su cuenta de esta red social un mensaje con un vídeo en el que defendía que «el espíritu de la Transición está en las plazas del 15M y en las calles los 8M, no en el tripartito ultra de Colón». La eurodiputada no quiso dejar escapar la ocasión para replicar al portavoz del Partido en la Asamblea Regional, y contestó al tuit señalando: «No recuerdo yo que el 15M reivindicara el espíritu de la transición precisamente, sino todo lo contrario. Pero en fin, el tablero se inclina a la derecha y nosotros parece que también. Con la de argumentos que hay, usar este, que es una gran falsedad, me parece un grave error».

Lola Sánchez continúa con sus críticas al formación morada, de la cual se marchó en octubre de 2018, precisamente por el motivo que este jueves censuró a su partido, «su inclinación hacia la derecha política». Tanto es así que también arremetió contra Juan Carlos Monedero, miembro de la dirección de Podemos, por tachar de «barbaridad el acoso de varios jóvenes a Íñigo Errejón por visitar una asocación». Lola Sánchez contestó de forma muy dura al fundador del Partido: «Das mucha vergüenza con esta respuesta. Vamos cuesta abajo y sin frenos, y en lugar de escuchar a estos jóvenes y preguntarnos en qué estamos fallando tú sales a deslegitimarlos».