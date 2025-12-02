Un estudio de la UMU pide más formación para la valoración de la esclerosis múltiple

La valoración de la discapacidad plantea retos específicos en el caso de las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple que requieren una mejora de ... la formación especializada de los equipos y el desarrollo de protocolos específicos para ellas. Así lo concluye el estudio 'Análisis del procedimiento de valoración de la discapacidad en España', elaborado por el equipo investigador del Observatorio de la Exclusión Social de la UMU y cuya presentación acogió este martes la Facultad de Economía y Empresa en el Campus de Espinardo con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este miércoles.

Manuel Hernández, director del estudio y del Observatorio, aseguró en la presentación que, «a pesar de los avances normativos» en este ámbito, «las demoras en la tramitación siguen siendo generalizadas, los equipos técnicos requieren formación especializada, y la coordinación interadministrativa es aún insuficiente».

Esta revisión de la situación del procedimiento de valoración sugiere otras mejoras a adoptar, entre las que destacan «el refuerzo de la cohesión territorial» y «la creación de un Observatorio Estatal que supervise la equidad en la aplicación del Real Decreto 888/2022», que define el procedimiento de valoración y reconocimiento de la discapacidad.

«Baja calidad» del proceso

El estudio constata que «persisten retrasos generalizados en los trámites» en España, así como «problemas de coordinación entre las administraciones públicas», que en el caso de enfermedades «tan heterogéneas como la esclerosis múltiple, dificultan captar adecuadamente» su impacto en la vida de los afectados.

Respecto a la situación de la Región de Murcia, a través del análisis de once indicadores, la investigación sitúa el proceso de valoración en la Comunidad en un «bajo nivel de calidad» respecto al resto de autonomías», con una puntuación de 7 sobre 22 posibles, y apunta como «puntos muy débiles» de la Región la información técnica de equipo, la ayuda a la tramitación y la disponibilidad de recursos digitales para garantizar la accesibilidad a todas las discapacidades.