Estudiantes universitarios convocan mañana a otra manifestación por el clima Angelica Venturini / LV 'Fridays for future' pide a niños, jóvenes y mayores que apoyen la lucha contra el cambio climático y acudan, a partir de las 12 horas, a la plaza de la Universidad de Murcia PEPA GARCÍA Jueves, 11 abril 2019, 03:12

«Los cambios y las leyes necesarias para frenar el cambio climático no se obtienen con un solo día de movilización», afirma con rotundidad la 'erasmus' italiana Angelica Venturini, contenta con que la Unión Europea haya puesto fecha a la prohibición del plástico de usar y tirar, «pero no es suficiente». Ella es una de las promotoras y cabezas visibles del movimiento 'Fridays for Future Murcia' y se muestra satisfecha con el resultado de la primera manifestación que se celebró el pasado 15 de marzo. Sin embargo, arenga, «no queda tiempo».

Por eso, los estudiantes de la Universidad de Murcia han vuelto a convocar para mañana viernes, a partir de las 12 horas y en la plaza de la Universidad de la ciudad de Murcia, una nueva 'Manifestación por el Clima', incluida en el movimiento global iniciado por la adolescente sueca Greta Thunberg. E invitan a acudir a niños, jóvenes y mayores, porque «nuestra vida y nuestra salud valen mucho más que el dinero y los intereses de las corporaciones», porque «este problema nos afecta a todos», anima Angelica Venturini, que considera que ha llegado la hora de dejar de quejarse, asumir la responsabilidad y pasar a la acción.

En la primera movilización, «conseguimos reunir a mucha gente en solo 15 días y, durante la manifestación del 15-M hablé con muchos y me di cuenta de que sirvió para que las personas se despierten, para que tomen conciencia», explica.

Cuentan con el apoyo de Greenpeace, Nueva Cultura por el Clima y Limpia Murcia, y han contactado también con asociaciones estudiantiles de los institutos, aunque «tienen problemas para poder ir a la manifestación por el horario». Para tratar de evitarlos, en la página de Facebook de 'Fridays for future Murcia' han explicado a los estudiantes qué deben hacer para obtener el permiso para hacer huelga. No obstante y aunque está convencida de que habría que repetir todos los viernes estas manifestaciones, considera que mientras el movimiento se hace sólido y se da a conocer masivamente, «al menos, haremos una al mes».

Los participantes se concentrarán junto al campus de La Merced y, luego, marcharán hacia el Ayuntamiento por la plaza de Santo Domingo, Trapería y Cardenal Belluga. Frente al Consistorio leerán un manifiesto y se realizará una sesión de micro abierto a la participación de quien lo desee. «Esperamos contar con mucha gente y pancartas», desea Venturini.