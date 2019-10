Los estudiantes de la UMU exigen mejorar el transporte público y acabar con las aglomeraciones Varias personas esperan la llegada del tranvía, en una imagen de archivo. / J. C. Caval / AGM El presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, Borja Moreno, criticó que hay estudiantes que pierden hasta tres tranvías por las mañanas porque desde la plaza Circular van llenos EP Murcia Viernes, 4 octubre 2019, 13:05

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) exigió este viernes a las Administraciones públicas la «mejora del transporte y el fin del hacinamiento en las horas puntas». Denunció que «las aglomeraciones en el tranvía y en las principales líneas de autobús que se dirigen hacia el Campus de Espinardo se han convertido en un problema que se repite todos los días con el regreso de los universitarios a las aulas».

El presidente del CEUM, Borja Moreno, criticó que hay estudiantes que pierden hasta tres tranvías por las mañanas porque desde la plaza Circular van llenos. Lo mismo ocurre con la línea 47, que va desde Molina de Segura hasta el campus de Espinardo y con la 39, que recorre la ciudad de Murcia.

El órgano que representa a los más de 30.000 alumnos de la institución docente pide a los responsables políticos locales y regionales medidas urgentes para mejorar el transporte público de los universitarios. En este sentido, argumentó que «en un momento como el actual, de emergencia climática, no podemos permitirnos no dignificar nuestro transporte público. Los estudiantes estamos dispuestos a no coger el coche, pero no a cambio de llegar todos los días tarde a clase».

Por ello el CEUM reclamó una movilidad «sostenible, asequible y segura para todos los estudiantes, tanto si viven dentro de la ciudad como si se desplazan desde los municipios y pedanías».

El Consejo de Estudiantes solicitó un encuentro con el Ayuntamiento de Murcia y tiene previsto hacer lo mismo con el Consistorio de Molina y con la Consejería de Fomento, «con el objetivo de dar respuesta a las demandas continuas de los estudiantes que nos pide mejorar el transporte público. Hay que aumentar las frecuencias horarias», concluyó Moreno.