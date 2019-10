Los estudiantes de la UMU denuncian aglomeraciones en el transporte público al campus El presidente del ente estudiantil, Borja Moreno, alertó de las quejas constantes que reciben por parte de los alumnos EFE Sábado, 5 octubre 2019, 11:22

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) reclamó ayer una mejora en el transporte público de la ciudad, con el fin de evitar las aglomeraciones que cada mañana sufren en las líneas de autobús que conectan con el campus de Espinardo, así como en el tranvía. El presidente del ente estudiantil, Borja Moreno, alertó de las quejas constantes que reciben por parte de los alumnos, que tienen que ver pasar de largo tranvías o autobuses porque ya van llenos, especialmente en los casos de las líneas 39 y 47, que conectan el campus con el centro de Murcia y con Molina de Segura, respectivamente.

Por ello, exigen a las administraciones local y regional que tomen «medidas urgentes» para mejorar el transporte público para los universitarios, «porque en un momento como el actual, de emergencia climática, no podemos permitirnos no dignificar nuestro transporte público». «Estamos dispuestos a no coger el coche, pero no a cambio de llegar tarde a clase», afirmó.