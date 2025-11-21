Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región Los ruidos por vuelos de entrenamiento con aviones vuelven a repetirse este viernes

A.G.B. Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:07

Durante este viernes, y no es el primer día de esta semana, un estruendo que llega desde el cielo alarma a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región. Ya había ocurrido en días atrás y se ha vuelto a repetir esta tarde en torno a las 16 horas en localidades del interior.

Sin embargo, no hay que alarmarse, ya que su origen, es el mismo que en otras tantas ocasiones: aviones que están haciendo prácticas. De hecho, el Proyecto Mastral ya informó este miércoles en su cuenta de X (antes Twitter): «Se trata de entrenamientos de vuelo del TLP 2025 que se está llevando a cabo y que engloban todo un programa de entrenamiento aéreo», explicaron desde esta cuenta, especializadas en el tiempo en Torrevieja.

👂✈️ ¿Has escuchado más aviones de lo normal estos días? Se trata de entrenamientos de vuelo del TLP 2025 que se está llevando a cabo y que engloban todo un programa de entrenamiento aéreo. Los vuelos se realizan cerca de nuestra zona por las tardes y de lunes a viernes. pic.twitter.com/SZNXlAVzVd — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) November 18, 2025

«Los vuelos se realizan cerca de nuestra zona por las tardes y de lunes a viernes», añaden desde Proyecto Mastral, lo que confirma que a menudo los ruidos se repiten por la tarde. Las sigglas TLP se refieren al Programa de Liderazgo Táctico, que llevan a cabo los militares de varios países en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Los aviones salen de esa localidad manchega hacia la costa, por lo que surcan los cielos de varios municipios de la Región de Murcia.

Ampliar Un Learjet 36A. Flightradar24

Uno de los vuelos detectados este viernes por la web flightradar24.com es un Learjet 36A, un modelo de avión pequeño y ágil, ideal para vuelos de corto a medio alcance, cuya velocidad máxima es cercana a 800 kilómetros por hora.