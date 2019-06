Estrella de Levante instala más de 40 compactadores de latas en las playas de la Región Presentación de las compactadoras de latas, esta mañana. / Estrella de Levante El Ayuntamiento de Águilas apuesta por la economía circular y se suma a la iniciativa solidaria con la instalación de 13 compactadoras de latas LA VERDAD Martes, 25 junio 2019, 17:22

Estrella de Levante presenta junto con el Ayuntamiento de Águilas las compactadoras de latas. El municipio se suma a la acción solidaria con la instalación de 13 compactadoras cuyo mantenimiento y beneficios irán destinados a AFEMAC, Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Águilas.

El objetivo es concienciar sobre la importancia del medio ambiente a través de un proyecto que fomenta la integración laboral de personas con discapacidad. De esta forma, los usuarios podrán encontrar las compactadoras en varias zonas próximas al Mar Menor como San Pedro del Pinatar, El Pilar de la Horadada, San Javier y Águilas, ya que esta iniciativa se ha extendido por varios municipios de la Región.

Más de 40 compactadoras de latas están a disposición del usuario como punto de reciclaje de aluminio. En cada compactador caben 2.000 latas de aluminio que, hoy en día, necesitan el 40% menos del metal que las latas que se fabricaban hace 25 años, menos energía y materia prima. Es un residuo de fácil manejo, ligero, que no se rompe, no arde y no se oxida. Se compacta fácilmente y tiene importantes ventajas porque el 100% del aluminio puede ser reciclado sin disminuir su calidad.

A través de un simple gesto, que viene explicado en la parte superior del compactador, cualquier ciudadano podrá reciclar las latas que consuma. En el caso de Águilas será AFEMAC, Asociación de Familiares y Personas con discapacidad, la encargada de gestionar el mantenimiento y limpieza de las prensas, un trabajo remunerado al que se sumará el importe que se recaude por el aluminio.